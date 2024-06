Wetteraussichten für Capdepera: Sonne und Wolken im Wechsel – Die Prognose für die kommenden Tage (27.6.2024)

Sommerliche Stimmung in Capdepera: Wettertrend der nächsten Woche

Die Bewohner und Urlauber von Capdepera können sich auf eine angenehme Woche mit sommerlichen Temperaturen freuen. Wir erleben einen sanften Start in den Sommer mit milden bis warmen Temperaturen und einer angenehmen Brise, die durch die malerische Küstenstadt weht.

Mix aus Sonne und Wolken – das Wetter bis zum nächsten Wochenende

In Capdepera erwartet uns am Donnerstag, den 27. Juni 2024, eine Tageshöchsttemperatur von 24 Grad Celsius, und der Himmel zeigt sich mit vereinzelten Wolken von seiner freundlichen Seite. Ein leichter Wind aus nordwestlicher Richtung mit 7 km/h wird für eine erfrischende Brise sorgen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 68% und der Luftdruck bei 1013 hPa, was normale Bedingungen für diese Jahreszeit darstellt.

Der darauffolgende Tag, Freitag, der 28. Juni 2024, verspricht mit klarem Himmel und 24 Grad ähnlich angenehme Bedingungen, allerdings mit etwas höherer Luftfeuchtigkeit von 73%. Der Wind bleibt dabei mit 6 km/h sanft.

Das Wochenende bringt gespaltene Aussichten: Am Samstag, den 29. Juni, werden die Wolken zwar Auflockerungen bieten, jedoch steigen die Temperaturen auf 27 Grad an und der Wind weht mäßig mit 8 km/h. Sonntag kühlt sich das Wetter auf angenehme 25 Grad ab, wobei der klare Himmel für reichlich Sonnenschein sorgt - ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten!

In der neuen Woche, ab Montag, den 1. Juli, beginnen die Bedingungen sich leicht zu ändern. Es wird etwas kühler mit 23 Grad und einer Mischung aus Sonne und Wolken. Trotzdem bleiben die Bedingungen stabil, mit leicht steigendem Luftdruck auf 1018 hPa.

Die Konstante der Woche scheint ein klarer Himmel zu sein, und das setzt sich Dienstag und Mittwoch fort, jeweils mit angenehmen 24 Grad. Diese Tage werden begleitet von mildem Wind und konsistenter Luftfeuchtigkeit, was angenehme Urlaubstage verspricht.

Genießen Sie die warmen Julitage und die langen Abende mit Sonnenuntergängen gegen 19:17 Uhr. Den Sonnenaufgang können Sie täglich bereits rund 4:21 Uhr bestaunen und somit in einen schönen Tag starten.

Wetterprognose für Capdepera: Sonnige Aussichten mit leichter Bewölkung

Alles in allem kann man in Capdepera von einer überwiegend sonnigen und stabilen Wetterlage für die nächsten sieben Tage ausgehen. Temperaturen um die Mitte 20 Grad, leichte bis mäßige Winde und eine angenehme Luftfeuchtigkeit erlauben sowohl erholsame Strandtage als auch aktive Erkundungstouren durch die Umgebung. Der klare Himmel sorgt für reichlich Sonnenstunden und lädt zum Verweilen im Freien ein.

