Wetteraussichten für Palma: Sonnig mit leichter Bewölkung – 27. Juni bis 4. Juli 2024 (27.6.2024)

Wettertrend für Palma, Mallorca – Ihre 7-Tage-Prognose

Die Sommerhitze kehrt nach Palma zurück, und die kommende Woche verspricht überwiegend sonnige Tage, durchsetzt mit leichter Bewölkung. Mit durchschnittlichen Höchsttemperaturen um 30 Grad Celsius wird die letzte Juniwoche und der Start in den Juli angenehm warm für alle Liebhaber des mediterranen Klimas. Hier erfahren Sie, was Sie vom Wetter in Palma in der Woche vom 27. Juni bis 4. Juli erwarten können.

Das aktuelle Wetter in Palma – Sommerliches Klima setzt sich durch

Beginnend mit dem 27. Juni, präsentiert sich das Wetter in Palma leicht bedeckt, doch die Temperatur steigt auf angenehme 32 Grad Celsius an. Eine milde Brise weht mit rund 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 32% liegt – ideal für lange Aufenthalte im Freien.

Am 28. Juni halten sich die Wolken weiterhin zurück, sodass nur vereinzelte Wolken den Himmel zieren. Mit einer Höchsttemperatur von 30 Grad und einer leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 50% bietet sich perfektes Wetter für Strandbesuche oder Wanderungen in der mallorquinischen Natur.

Gegen Ende des Monats, am 29. Juni, kühlt sich das Wetter mit 26 Grad leicht ab, und die relative Feuchtigkeit steigt auf 66% an, was zu einem leichten Schwülegefühl führen kann. Auch hier zeigt sich der Himmel nur leicht bewölkt.

Willkommen im Juli: Weiterhin sonniges Wetter in Palma

Mit dem Eintritt in den Juli, genauer gesagt am 1. Juli, hält sich das sonnige Wetter. Bei 29 Grad und aufkommender Bewölkung können Besucher und Einheimische die sommerlichen Tage vollends genießen.

Die darauffolgenden Tage bis zum 4. Juli bleiben weiterhin klar und bringen sommerliche Temperaturen zwischen 27 und 28 Grad. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich ein, und die sanften Winde verstärken das angenehme Urlaubsgefühl auf der Insel.

Das Wetter in Palma lädt ein, die zahlreichen Freizeitaktivitäten auf Mallorca zu genießen, sei es am Strand, auf dem Golfplatz oder bei einem Stadtbummel durch die historische Altstadt von Palma.

Ausblick auf Sonnenauf- und -untergänge in Palma

Die langen Tage bieten viel Tageslicht mit Sonnenaufgängen, die durchweg um etwa 4:25 Uhr stattfinden, und Sonnenuntergängen, die sich um 19:20 Uhr ereignen. Ideale Bedingungen, um den Tag voll auszuschöpfen und die wunderschönen Sonnenauf- und -untergänge Mallorcas zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:27:14. +++