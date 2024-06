Wetteraussichten für Sencelles, Mallorca: Sommerliche Temperaturen und Sonnenschein vom 27. Juni bis zum 4. Juli 2024 (27.6.2024)

Wetterprognose für Sencelles

Die nächsten Tage versprechen in Sencelles sommerliche Wärme und überwiegend freundliches Wetter. Tauchen Sie mit unserer blickdichten Wettervorhersage in die kommende Woche ein und erfahren Sie, mit welchen Temperaturen und Bedingungen in Sencelles vom 27. Juni bis zum 4. Juli 2024 zu rechnen ist.

Wetterlage in Sencelles am Donnerstag, 27.06.2024

Mit einer milden Brise und Lufttemperaturen von 32 Grad Celsius steigen wir in unsere Wetterwoche ein. Obschon der Himmel sich vornehmlich bedeckt zeigt, hindert das den Sommer nicht daran, seine Wärme zu spenden. Ein sanfter Wind mit nur 7 km/h weht durch die Lüfte von Sencelles, die Luftfeuchtigkeit von 22 Prozent verspricht einen angenehm trockenen Tag.

Freitag, 28.06.2024: Wenige Wolken, viel Sonne

Die Sonne setzt sich am Freitag des Öfteren gegen die lockere Wolkendecke durch und sorgt damit für ein angenehmes Klima bei 33 Grad Celsius. Ein leichter Windzug von 5 km/h wird für eine sanfte Abkühlung sorgen, während die relative Feuchte auf 30 Prozent ansteigt. Alle Zeichen stehen auf einen idealen Tag, um Mallorca in seiner sommerlichen Pracht zu erleben.

Samstag, 29.06.2024: Vereinzelte Wolkenfelder

Das Wochenende startet mit 30 Grad Celsius temperierten Lüften und einer gesprenkelten Wolkendecke. Mit Windgeschwindigkeiten von 7 km/h bleibt es weiterhin leicht bewegt, während die Luftfeuchtigkeit auf 42 Prozent klettert.

Sonnenintensive Tage: Von Sonntag bis Mittwoch

Die neuen Juli-Tage begrüßen uns versprechend: Sonntag, der 30. Juni, springt auf hochsommerliche 35 Grad Celsius und schenkt uns überwiegend klares Wetter. Die darauf folgenden Tage halten das barometer bei stabilen 30 Grad Celsius mit Pausen für vereinzelte Wolken. Klare Himmel entwickeln sich bis zum 4. Juli, ein Zeichen für umso mehr bleue Stunden über Sencelles.

Präzise Wetterdaten zu Sencelles

Luftdruck und alle weiteren klimatischen Bedingungen wie Sonnenauf- und -untergangszeiten in Sencelles sind in unserer detallierten Tabelle enthalten und erlauben eine präzise Planung Ihres perfekten Urlaubstages auf der Insel Mallorca.

Genießen Sie die vorherrschenden sommerlichen Bedingungen und das laue Lüftchen. Ob für einen Bummel durch die Gassen von Sencelles, einen Ausflug in die nahegelegenen Berge oder einen entspannenden Tag am Strand – das Wetter in Sencelles ist ein Verführer zum Bleiben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:34:22. +++