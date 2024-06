Wetterbericht Llucmajor: 7-Tage-Prognose – Sonnige Aussichten und milde Temperaturen (27.6.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Llucmajor – 27. Juni bis 4. Juli 2024

Die kommende Woche in Llucmajor verspricht, mit sonnigen Aussichten und angenehmen Temperaturen, ein Hochgenuss für Einheimische und Besucher zu werden. Hier ist ein detaillierter Überblick über die Wetterlage für diesen malerischen Ort auf Mallorca.

Wetter heute, 27. Juni 2024:

Der Tag begrüßt uns mit leicht bewölktem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 29°C. Mit einem sanften Wind von 9 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 39% lässt es sich in Llucmajor ausgezeichnet flanieren. Der Luftdruck liegt bei 1012 hPa, während die Sonne um 4:23 Uhr auf- und um 19:19 Uhr untergeht.

Wetter morgen, 28. Juni 2024:

Am Folgetag dürfen wir uns auf ein geringfügig bewölktes Himmelsszenario freuen. Die Temperatur bleibt konstant bei 29°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 54% ansteigt – ideale Bedingungen für einen Bummel am späteren Nachmittag. Zarte Windstöße von 7 km/h werden die Blätter der Palmen auf Llucmajor sanft streichen.

Wetterübersicht für das Wochenende in Llucmajor

Diese Woche zeigt sich das Wetter von seiner abwechslungsreichen Seite, mit einem steten Wechsel zwischen Sonne und leichten Wolkenfeldern. Am Samstag, den 29. Juni, erwarten uns verstreute Wolken bei einer angenehmen Höchsttemperatur von 25°C. Die Windgeschwindigkeiten liegen leicht erhöht bei 8 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 73%, was zu einer spürbaren Frische am Abend beiträgt. Für Sonnenanbeter legt sich egal, die Quartalsmitte, diesmal am Sonntag, mit klarem Himmel und Temperaturen zwischen 26 und 28°C, wieder glanzvoll in Szene.

Die folgenden Tage behalten diesen sonnenverwöhnten Charakter bei, mit einer behaglichen Konstanz in der Temperatur und Windgeschwindigkeit. So liegt auch der Blick auf die neue Woche mit erneut klarem Himmel und Temperaturen um 27°C sehr vielversprechend. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich um die 50-57%, der Luftdruck bleibt stabil.

Die frühen Morgenstunden werden ab dem 1. Juli bereits um 4:25 Uhr von den ersten Sonnenstrahlen begrüßt, und die Abende laden bei Sonnenuntergang um 19:19 Uhr zu genussvollen Momenten ein. Eine ideale Zeit also, um die vielen Facetten Llucmajors in aller Ruhe zu erleben und zu genieprojket.

Letztlich gestattet die aktuelle 7-Tage-Prognose für Llucmajor sowohl langfristige Planungen im Freien, als auch spontane Ausflüge, ohne dass das Wetter hierbei zum Spielverderber werden sollte. Bei derart stabilen und angenehmen Wetterbedingungen lässt sich das Leben auf der Insel unbeschwert genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:23:02. +++