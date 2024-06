Wetterprognose für Santa Margalida: Sonnige Tage und milde Brisen – der 7-Tage-Ausblick (27.6.2024)

Sommerliche Vorausschau auf Mallorca: Wer aktuell in Santa Margalida weilt oder seinen Besuch plant, wird mit angenehmem Wetter und einer sanften Brise verwöhnt. Für die kommende Woche prognostizieren Daten eine Reihe von sonnendurchfluteten Tagen und milden Nächten, was die Herzen von Sonnenanbetern höher schlagen lassen dürfte.

Der Himmel über Santa Margalida: Von klar bis leicht bewölkt

Am Donnerstag, dem 27. Juni 2024, erwacht Santa Margalida unter einem leicht bewölkten Himmel, bei angenehmen 28 Grad Celsius. Ein leichter Wind sorgt für eine frische Note und weht mit etwa 7 km/h durch die Straßen. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei erträglichen 46%, während der Luftdruck auf 1013 hPa stabil bleibt.

Der Freitag begrüßt die Bewohner und Besucher mit einem strahlend klaren Himmel und verspricht mit 29 Grad Celsius einen beinahe ungetrübten Sonnentag. Der Wind ladet zu entspannten Segeltörns oder leichten Strandspaziergängen ein, da er mit nur 6 km/h leicht durch die Luft streicht.

Am Wochenende dominieren ebenfalls sonnenreiche Szenarien, bei denen das Thermometer auf 30 Grad Celsius klettert. Ein leichter Windhauch sorgt erneut für angenehme Abkühlung, und die relative Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 44% am Samstag und 45% am Sonntag. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben fast unverändert mit dem ersten Licht um 4:22 Uhr und der nächtlichen Dunkelheit, die sich um 19:19 Uhr einstellt.

Sommerlich bis in die neue Woche

Der Beginn der neuen Woche am Montag kündigt eine Abkühlung auf 26 Grad Celsius an, die von einer leichten Wolkendecke begleitet wird, bevor am Dienstag die Temperaturen auf angenehme 28 Grad Celsius zurückkehren.

Der Höhepunkt der Prognose ist der Mittwoch, der 3. Juli, der uns mit heißen 31 Grad Celsius und einem klaren Himmel verwöhnen wird, gefolgt von einem Donnerstag mit moderaten 29 Grad Celsius.

Alles in allem bietet Santa Margalida in der nächsten Woche ideales Wetter für sämtliche Freiluftaktivitäten und entspanntes Genießen der Inselschönheit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:32:12. +++