Wettervorhersage für Binissalem: Sonne und hohe Temperaturen dominieren die Woche (27.6.2024)

Sonniges Wetter und warme Tage in Binissalem

Mallorca steht vor einer Periode herrlich warmen Wetters, und die historische Stadt Binissalem bildet keine Ausnahme. Welcher Tag auch immer auf Ihren Kalenderblättern steht, die Sonne hat beschlossen, die Inselbewohner sowie Besucher mit ihrer lebendigen Präsenz zu verwöhnen.

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang: Binissalems Wetterkapriolen

Am Donnerstag, dem 27. Juni 2024, liegt die Maximaltemperatur bei vollmundigen 32°C, mit einem bedeckten Himmel, der dennoch die Hitze spürbar werden lässt. Ein sanfter Wind wird durch die Altstadtgassen wehen, und die Luftfeuchtigkeit von 22 % lässt das Atmen leicht fallen. Der Tag beginnt schon um 4:22 Uhr mit einem Sonnenaufgang und endet erst um 19:20 Uhr mit dem Sonnenuntergang, was Ihnen reichlich Zeit gibt, den Tag ausgiebig zu genießen.

Der 28. Juni begrüßt Sie mit einer kleinen Wolkenkulisse auf strahlend blauem Hintergrund und das Thermometer klettert kontinuierlich auf 33°C. Perfekt, um die Atmosphäre von Binissalems Weinfelden unter wenigen Wolken zu erforschen.

Sie mögen wechselhaftes Spiel von Licht und Schatten? Am 29. Juni werden Ihnen zerstreute Wolken ein solches Szenario bescheren, während das Quecksilber bei angenehmen 31°C bleibt.

Zum Ende des Monats, am 30. Juni, leitet ein leichter Temperaturanstieg zu 34°C eine weitere Episode einiger Wolken am Himmel ein – ein idyllischer Geleit für alle Sommeraktivitäten.

Der Übergang ins Juli: Stabiles und angenehmes Wetter setzt sich fort

Mit dem Beginn des Juli scheint sich das angenehme Wetter in Binissalem zu stabilisieren. Der 1. Juli startet mit wohl dosierten 30°C und einer Decke aufbrechender Wolken, die sich wie eine sanfte Umarmung über die Stadt legen.

Der folgende Tag, 2. Juli, prahlt mit einem unbegrenzt klaren Himmel und Stillstand der Temperaturen im angenehmen Bereich. Ein perfekter Tag, um die reiche Kultur Mallorcas zu erkunden. Dieses Idealbild des Sommers unter einem kristallklaren 30°C warmen Himmelsbogen setzt sich auch am 3. Juli weiter fort.

Am 4. Juli, erwartet die Einwohner und Gäste erneut ein klarer Himmel, während die Quecksilberanzeige beharrlich bei 32°C steht.

Wetterresümee für eine warme Woche in Binissalem

Zusammenfassend bietet Binissalem in der Woche vom 27. Juni bis zum 4. Juli 2024 durchgehend sommerliche Wohlfühltemperaturen mit einer angenehmen Abwechslung aus Sonne und leichter Bewölkung, was die einzigartige mallorquinische Landschaft in einem wunderbaren Licht darstellen wird. Die stetig sanften Winde und die geringe Luftfeuchtigkeit versprechen eine Woche, in der das Wetter Freund statt Feind der Pläne aller Sonnenanbeter und Freiluftbegeisterten sein wird.

