Wettervorhersage Manacor: Sonnenschein und vereinzelte Wolken begleiten die letzte Juniwoche (27.6.2024)

Die Sonne dominiert das Wettergeschehen in Manacor

Das Wetter in ManacorManacor gestaltet sich in den letzten Tagen des Junis und zu Beginn des Julis überwiegend freundlich mit viel Sonnenschein und angenehmen sommerlichen Temperaturen. Einzelne Wolkenfelder sorgen für leichte Unterbrechungen des Sonnenbades, verschönern jedoch den Himmel mit ihrem malerischen Anblick.

Sonniger Ausblick auf die kommende Woche in Manacor

Den Start in die neue Woche markiert der 27. Juni 2024, an welchem die Temperaturen auf angenehme 27°C klettern, begleitet von einer leichten Brise mit 7 km/h. Die Wolken zeigen sich nur sporadisch, was den Tag zu einem idealen Begleiter für jegliche Outdoor-Aktivitäten macht.

Der darauf folgende 28. Juni präsentiert sich mit einem klaren Himmel und ähnlich milden Temperaturen von erneut 27°C. Eine geringfügig erhöhte Luftfeuchtigkeit von 58% kündigt sich an, bleibt aber ohne spürbare Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden.

Das Thermometer steigt am 29. Juni weiter an und erreicht einen Höchstwert von 29°C, während die Sonne von einigen Wolken flankiert wird. Mit einem sanften Luftzug von 8 km/h bleibt es weiterhin angenehm. Der Druck von 1013 hPa deutet auf einen stabilen Wettercharakter hin.

Der letzte Junitag läutet mit 28°C und klarem Himmel das Ende des Monats ein. Die angenehme Bewegung der Luft mit lediglich 5 km/h macht diesen Tag besonders attraktiv für längere Aufenthalte im Freien.

Ein wettertechnisch vielversprechender Start in den Juli

Der 1. Juli bietet ein unwesentlich kühleres Szenario, mit 27°C und einzelnen Wolken, die sich am Horizont zeigen. Die relative Feuchte liegt bei 50% und der Luftdruck wird auf 1018 hPa steigen, was auf sehr beständiges Wetter schließen lässt.

Mit Beginn des 2. Juli leitet ein wolkenloser Himmel einen weiteren wunderschönen Sommertag ein. Die Temperaturen sind mit 28°C weiterhin hochsommerlich, und ein leichter Wind von 4 km/h bietet Erfrischung.

Die letzte Prognose dieser Siebentagesvorschau wirft einen Blick auf den 3. Juli und den darauffolgenden 4. Juli. Beide Tage zeigen sich von ihrer besten Seite mit strahlend blauem Himmel, Temperaturen von 27°C und einer sanften Brise, die für eine leichte Abkühlung sorgt. Der Himmel bleibt weitestgehend ungetrübt von Wolken, was unbeschwerte Tagestouren verspricht.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bewegen sich nur marginal und illustrieren die langen Abende, die wir in Manacor genießen können. Der früheste Sonnenaufgang ist um 4:21 Uhr und der späteste Sonnenuntergang um 19:18 Uhr zu erwarten, was uns reichlich Tageslicht für sämtliche Unternehmungen beschert.

Zusammengefasst verspricht die Wetterlage in Manacor in den nächsten Tagen viel Sonnenschein, sommerliche Temperaturen und geringe Windbewegungen. Ideal, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Mallorcas zu erkunden oder einfach die schönsten Strände und Buchten ausgiebig zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.6.2024, 00:23:38. +++