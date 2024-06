7-Tage-Wetteraussichten für Artà: Sonnenschein und vereinzelte Wolken (28.6.2024)

Wettertrend für Artà – Sonne und Wolken im Wechselspiel

Die kommenden Tage auf Mallorca versprechen ein angenehmes Klima mit einer Mischung aus Sonnenschein und gelegentlichen Wolken. Besonders in der Region Artà können sich Einheimische wie Touristen auf gemäßigte Temperaturen und überwiegend klaren Himmel freuen, wie die Wettervorhersage für Ende Juni bis Anfang Juli deutlich macht.

Wetterverlauf der kommenden Tage in Artà

Zum Wochenende hin hält das Wetter für die Besucher und Bewohner von Artà freundliche Bedingungen bereit. Am Freitag, den 28. Juni 2024, ist mit vereinzelten Wolken zu rechnen, bei einer angenehmen Höchsttemperatur von 25°C. Die Windgeschwindigkeiten erreichen bis zu 6 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 65%.

Für Samstag, den 29. Juni 2024, zeichnet die Wetterprognose leicht bewölkte Verhältnisse vor, was jedoch keinen Einfluss auf die Temperaturen hat, die bei sommerlichen 27°C liegen. Der Wind frischt etwas auf und erreicht bis zu 9 km/h bei einer geringeren Luftfeuchtigkeit von 53%.

Der Sonntag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer Temperatur von 26°C, was perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bietet. Windspeed und Luftfeuchtigkeit bleiben konstant und sorgen für ein angenehmes Gefühl.

Ihre Wochenmitte in Artà – Mildes Wetter trotz Wolken

Die neue Woche beginnt in Artà mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Temperaturstürze sind nicht zu erwarten, denn die Quecksilbersäule schwankt um eine behagliche Marke von 23°C am 1. Juli 2024 und 22°C am darauffolgenden Dienstag. Letzterer könnte etwas Regen bringen, also vergessen Sie nicht, einen Regenschirm einzupacken!

Mit leichter Besserung in Sicht verharren die Temperaturen für Mittwoch, den 3. Juli 2024, und die folgenden Tage weiterhin in einem behaglichen Rahmen zwischen 24°C und 25°C bei überwiegend klarem oder leicht bewölktem Himmel. Windspeed bleibt niedrig, und eine leichte Brise ist zeitweise zu verspüren.

Optimale Bedingungen für Urlauber und Einheimische

Mit solch stabilen Wetterbedingungen eignet sich diese Periode hervorragend für den Genuss der malerischen Strände, der natürlichen Landschaften und der charmanten Altstadt von Artà. Ob Sie nun einen entspannten Tag am Strand verbringen oder die historischen Sehenswürdigkeiten erkunden möchten, das Wetter spielt mit.

Wetterfazit für Artà

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewohner und Besucher von Artà mit einer angenehmen Woche voller Sonnenschein und gelegentlicher Wolken bedacht werden, bei moderaten Temperaturen, die Sommeraktivitäten im Freien zu jeder Tageszeit ermöglichen. Genießen Sie das milde Klima, das Mallorca zu einem beliebten Ziel in dieser Jahreszeit macht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:23:24. +++