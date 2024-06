7-Tage-Wettertrend für Selva, Mallorca: Sonnenschein und leichte Regenschauer erwarten Sie! (28.6.2024)

Wetter in Seliva: Eine sonnige Woche mit kleinen Überraschungen

Das malerische Selva auf Mallorca begrüßt seine Besucher und Bewohner mit einer Vielzahl sonniger Tage in der letzten Juniwoche und dem Start in den Juli. Warme Temperaturen und überwiegend klarer Himmel dominieren die Wettervorhersage, jedoch gibt es vereinzelte Tage mit leichtem Regen, der für eine angenehme Abkühlung sorgt.

Wetteraussichten für Selva: Sonne satt mit leichten Unterbrechungen

Am Freitag, den 28. Juni 2024 können Sie bei maximal 33°C und vereinzelten Wolkenfeldern die Sonne genießen. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen mit Geschwindigkeiten von etwa 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit angenehme 26% beträgt.

Das Wochenende startet in Selva mit einigen Wolken. Der Samstag, 29. Juni, zeigt sich mit gebrochenen Wolken bei Höchsttemperaturen von etwa 30°C. Starken Sonnenschein sollten Sie dennoch mit Vorsicht genießen, da der UV-Index weit oben liegt. Der Wind frischt leicht auf und erreicht bis zu 7 km/h.

Sonntag, der 30. Juni, verspricht mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf 34°C klettern, der heißeste Tag dieser Woche zu werden. Die ideale Gelegenheit, um Strandbesuche oder gemütliche Spaziergänge in der Natur zu planen.

Der Monatswechsel leitet eine kleine Wetteränderung ein. Am 1. Juli kündigt sich mit leichtem Regen die Möglichkeit für etwas Frische an, die Temperaturen liegen bei etwa 27°C.

Ein ähnliches Bild zeigt sich dann am 2. Juli, weiterhin leichter Regen bei angenehmen 28°C.

Ab dem 3. Juli kehrt das gute Wetter zurück und mit ihm die Wolkenformationen, die künstlerische Muster am Himmel zaubern. Die Temperaturen befinden sich im Aufwärtstrend und erreichen bis zu 29°C.

Zum Ende der Woche steht uns ein echter Hochsommer bevor: Donnerstag (4. Juli) und Freitag (5. Juli) locken mit völlig klarem Himmel und Temperaturen von 31°C bzw. 34°C.

Tipps für die bevorstehende Woche in Selva

Genießen Sie die sommerlichen Tage in Selva, doch vergessen Sie nicht auf einen guten Sonnenschutz. Passen Sie Ihre Aktivitäten dem Wetter an - nutzen Sie die sonnigen Tage für Outdoor-Aktivitäten und die kurzen Regenintervalle für Museumsbesuche oder entspannte Stunden in einem der lokalen Cafés.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:43:40. +++