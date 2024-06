7-Tage-Wettertrend in Fornalutx: Sonnenschein und vereinzelte Regentage (28.6.2024)

Die kommende Woche in Fornalutx: Sonnige Aussichten mit leichtem Regen

Während wir uns dem Sommer weiter nähern, zeigt das Wetter in Fornalutx, MallorcaFornalutx, eine angenehme Mischung aus warmer Sonne und erfrischenden Regenschauern. Mit Temperaturen, die zwischen 25°C und 33°C schwanken, können Einwohner und Besucher eine gute Zeit im Freien genießen.

Detailierte Wettervorhersage für Fornalutx

Am Freitag, den 28. Juni 2024, dürfen wir uns auf eine Höchsttemperatur von 31°C freuen bei nur vereinzelten Wolken am Himmel. Der Wind weht gemächlich mit etwa 2 km/h, was für eine sanfte Brise sorgt. Der Sonnenaufgang erwartet uns früh um 4:23 Uhr und die Sonne verabschiedet sich um 19:21 Uhr.

Der Samstag, 29. Juni 2024, bringt eine kühlere Temperatur von 26°C mit sich und der Himmel wird größtenteils von gebrochenen Wolken dominiert. Mit einem leicht stärkeren Wind von 7 km/h können Sie eine erfrischende Abkühlung erfahren.

Den Abschluss des Wochenendes markiert ein herrlicher Sonntag mit klarem Himmel und Temperaturen, die wieder auf 31°C ansteigen. Der Wind bleibt freundlich sanft.

Wetterwechsel zum Monatsbeginn: Der 1. Juli 2024 überrascht mit leichtem Regen und einer angenehm milden Temperatur von 25°C. Die Feuchtigkeit nimmt zu und bringt eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 61% mit sich.

Für den 2. Juli 2024 wird erneut leichter Regen vorhergesagt, welcher die Temperatur auf einer konstanten Höhe von 25°C hält.

Mitte der Woche, am Mittwoch, 3. Juli 2024, lösen sich die Wolken wieder auf und wir können vereinzelte Wolken am Himmel beobachten bei einer Temperatur von 26°C.

Die Woche klingt aus mit weiteren sonnigen Tagen. Der Donnerstag und Freitag zeigen sich von ihrer besten Seite mit klarem Himmel und Temperaturen von 29°C und 33°C.

Ausblick auf das Wochenende und weitere Tage

Das darauffolgende Wochenende verspricht ebenfalls sonniges Wetter, leider verabschieden wir uns dabei von den längsten Tagen des Jahres, da die Sonne bereits um 19:20 Uhr untergeht.

Insgesamt erwartet Fornalutx eine angenehme Woche mit Möglichkeiten für verschiedenste Aktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:32:12. +++