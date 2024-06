7-Tage Wettervorhersage für Búger: Sonne, Sommerhitze und leichte Regenschauer (28.6.2024)

Wetteraussichten in Búger: Hochsommerliche Temperaturen und leichte Abkühlung durch Regen

Der Hochsommer auf Mallorca zeigt sich in BúgerBúger von seiner schönsten Seite. In den nächsten sieben Tagen erwarten uns in der malerischen Gemeinde im Nordosten der Insel Temperaturen, die wahres Sommerfeeling aufkommen lassen. Hierbei reichen die Höchsttemperaturen bis zu 34 Grad. Dennoch gibt es auch Aussicht auf erfrischende Regenschauer.

Das aktuelle Wetter und die Prognose für die kommende Woche in Búger

Am Freitag, den 28. Juni 2024, wird es in Búger überwiegend sonnig bei maximal 32 Grad Celsius mit vereinzelten, locker verteilten Wolken. Ein schwacher Wind weht mit 6 km/h. Mit einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 32% und einem Luftdruck von 1015 hPa kann man den Tag wunderbar im Freien genießen.

Für Samstag, den 29. Juni, sagen die Wetterexperten ebenfalls Höchstwerte von 32 Grad voraus, allerdings bei einem leicht stärker bewölkten Himmel. Der Wind nimmt geringfügig zu und weht mit 8 km/h, während Luftfeuchtigkeit und Druck nahezu konstant bleiben.

Am Sonntag, den 30. Juni, klettert das Thermometer weiter nach oben: 34 Grad Celsius und ein klarer Himmel sorgen für bestes Freizeit- und Stranderlebnis - Mallorca von seiner sonnigen Seite. Auch der Wind ist mit 7 km/h angenehm mild.

Die neue Woche beginnt mit einem kleinen Wetterumschwung: Am Montag, dem 1. Juli, wird leichter Regen erwartet, der für eine erfrischende Abkühlung auf 27 Grad Celsius sorgt und die Luftfeuchtigkeit auf 53% steigen lässt. Der Wind bleibt mit 6 km/h moderat.

Dienstag und Mittwoch halten den leicht wechselhaften Charakter bei: Mit leichtem Regen und maximal 28 bzw. 29 Grad bleibt es angenehm, die Luftfeuchtigkeit pendelt zwischen 45 und 47 Prozent.

Am Donnerstag, dem 4. Juli, kehrt der Sommer in Búger zurück. Bei einem klaren Himmel erreichen wir angenehme 31 Grad. Ähnlich wird es am Freitag, dem 5. Juli, dabei bleibt es klar und sonnig mit Höchsttemperaturen von 32 Grad Celsius.

Genießen Sie die kommenden Tage in Búger, seien Sie gewappnet für die warmen Temperaturen und nutzen Sie die Gelegenheit für diverse Aktivitäten unter freiem Himmel, auch wenn der eine oder andere Regenschauer Erfrischung verspricht.

