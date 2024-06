7-Tage-Wettervorschau für Palma, Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Brisen (28.6.2024)

Das Wetter in Palma de Mallorca: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen

Sehnen Sie sich nach Sonnenschein und einer sanften Meeresbrise? Mallorca präsentiert sich diese Woche von seiner besten Seite: Mit viel Sonne am klaren Himmel und einem Hauch von Wolken wirft die idyllische Insel ihre besten Schätze in die Waagschale. Die Wetterprognose für Palma, die pulsierende Hauptstadt der Insel, weist angenehme Temperaturen auf, die ideale Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien versprechen, seien es Stadtbummel, Strandtage oder Entdeckungstouren in die malerische Umgebung.

Die Sonne begrüßt uns jeden Tag in dieser Woche mit dem frühen Sonnenaufgang um 4:24 bzw. 4:27 Uhr – eine Einladung, den Tag ohne Zögern zu begrüßen und das vielfältige Angebot der Insel in vollsten Zügen zu genießen. Während die Sonne hingebungsvoll wacht bis zum Sonnenuntergang kurz nach 19:20 Uhr, liegt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur in dieser Woche bei angenehmen 29°C.

Wetterdetails für die bevorstehende Woche in Palma

Die Wetteraussichten werden viele Mallorca-Besucher und Einheimische begeistern, denn der Himmel zeigt sich überwiegend von seiner besten Seite. Einzelne Wolken und leichter Regen sind zwar Teil des Wettergeschehens, können aber den allgemeinen Charme des mediterranen Klimas kaum dämpfen.

Fassen wir also zusammen: Das Wetter in Palma de MallorcaPalma zeigt sich in der kommenden Woche von seiner angenehmsten Seite, mit viel Sonnenschein und warmen, aber nicht übermäßigen Temperaturen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Wetter weiterhin entwickeln wird, doch diese Woche dürfte für alle Mallorca-Freunde ein wahres Vergnügen werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:38:23. +++