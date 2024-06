Santanyí auf Mallorca: Sonnige Aussichten und angenehme Temperaturen für die erste Juliwoche 2024 (28.6.2024)

Sommerliches Wetter läutet den Juli in Santanyí ein

Die Bewohner und Besucher von SantanyíSantanyí können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Wetterbedingungen freuen. Die detaillierte Wettervorhersage für die malerische Gemeinde auf Mallorca verspricht ideale Bedingungen für alle Freiluftaktivitäten und entspannte Tage am Strand.

Von scattered clouds bis clear sky: Die Wetterentwicklung in Santanyí

Am Freitag, den 28. Juni 2024, zeigt sich das Wetter von seiner angenehmen Seite: Bei 26°C und einer frischen Brise mit nur 6 km/h erwarten uns scattered clouds, die für leicht bewölkten Himmel sorgen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 67 % und der Luftdruck bei 1015 hPa.

Der Samstag, 29. Juni, bleibt mit 26°C und broken clouds, also aufgerissener Wolkendecke, weiterhin freundlich. Ein leicht verstärkter Wind von 9 km/h und eine konstante Luftfeuchtigkeit untermauern das angenehme Klima.

Ein strahlend blauer Himmel begrüßt uns am 30. Juni, ebenfalls bei 26°C. Der Wind lässt nach und weht sanft mit nur 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 55% sinkt - perfekt für einen Ausflug ins Freie.

Leichter Regen und klare Sicht: Der Wetterwechsel im Detail

Zum Start in den neuen Monat bringt der 1. Juli leichten Regen bei weiterhin warmen 26°C. Mit nur milden 6 km/h Wind bleibt das Klima angenehm und lädt zum Genießen der Sommerregentropfen ein.

Der 2. Juli zeichnet sich durch eine klare Sicht und 25°C aus. Eine frische Brise weht weiterhin sanft durch Santanyí und die Luftfeuchtigkeit hält sich in einem bequemen Bereich.

Ein paar vereinzelte Wolken ziehen am 3. Juli durch die Lüfte, stören jedoch kaum die sommerliche Stimmung bei 26°C.

Die folgenden Tage, 4. und 5. Juli, versprechen mit clear sky und steigenden Temperaturen von 27 bzw. 28°C puren Genuss unter der mallorquinischen Sonne.

Ausblick: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Santanyí

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten bleiben über die Woche fast unverändert, was lange Tage garantiert: Der Sonnenaufgang findet täglich kurz nach 4 Uhr morgens statt und gegen 19:17 bzw. 19:18 Uhr geht die Sonne am Abend unter.

Vergessen Sie nicht, Ihre Sonnenschutzmittel zu packen, denn die erholsamen Tage am Strand von Santanyí warten auf Sie. Genießen Sie das fantastische Sommerwetter, während Sie in der ersten Juliwoche durch die Straßen schlendern oder sich in den azurblauen Gewässern abkühlen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:43:09. +++