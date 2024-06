Sonnige Aussichten für Santa Maria del Camí: Ihre 7-Tage-Wettervorhersage (28.6.2024)

Die kommende Woche in Santa Maria del Camí: Sonnenschein und steigende Temperaturen

Während wir uns dem Höhepunkt des Sommers nähern, bietet Santa Maria del Camí auf Mallorca ein ideales Wetter für alle Sonnenanbeter und Freiluftaktivitäten. Die kommende Woche verspricht eine angenehme Mischung aus Sonnenschein und leichten Sommerregen, perfekt für den Genuss der malerischen Insel.

Mitte Sommer auf Mallorca: Das Wetter vom 28. Juni bis zum 5. Juli 2024

Am Freitag, dem 28. Juni, beginnt die Woche mit einer freundlichen Note. Die Temperaturen erreichen sommerliche Höhen von bis zu 33°C, begleitet von einer leichten Brise mit gerade einmal 4 km/h. Scattered clouds bieten Schutz vor der starken Sonneneinstrahlung, während die Luftfeuchtigkeit bei geringen 29% liegt.

Das Wochenende setzt diesen Trend am 29. Juni mit leichter Bewölkung und angenehmen 28°C fort. Ein leichter Wind von 7 km/h trägt zu einem angenehmen Klima bei, perfekt um die vielen Sehenswürdigkeiten Santa Maria del Camís zu entdecken.

Am Sonntag, dem 30. Juni, erwarten wir einen makellos klaren Himmel bei sommerlichen 32°C. Mit einem leichtem Wind wird dieser Tag der ideale Begleiter für sämtliche Outdoor-Aktivitäten.

Der Beginn der neuen Woche am 1. Juli sorgt mit leichtem Regen und milden 28°C für eine kleine Abkühlung. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf komfortable 49%, während der Wind sanfte 3 km/h nicht überschreitet.

Der leichte Regen setzt sich am 2. Juli fort und bringt die Temperaturen auf angenehme 26°C herunter. Zugleich sorgt die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 56% für ein frisches Ambiente.

Am 3. Juli wird es wieder heiter mit verstreuten Wolken am Himmel und einer angenehmen Temperatur von 28°C. Das Wetter bleibt beständig, optimal für einen Ausflug ins Grüne oder an den Strand.

Die Woche schließt am 4. und 5. Juli ab mit sonnigen Tagen und klarem Himmel. Die Temperaturen steigen auf 30°C und 34°C+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:42:38. ++++++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:42:38. +++