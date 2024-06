Sonniges Urlaubswetter in Llubí: Die 7-Tage-Prognose für heiße Sommertage (28.6.2024)

Wetteraussichten für Llubí: Sonne, leichte Brisen und vereinzelte Regengüsse

Das beschauliche Dorf Llubí im Herzen Mallorcas präsentiert sich in der letzten Juniwoche und zu Beginn des Julis von seiner sommerlichsten Seite. Urlauber und Einheimische dürfen sich auf hohe Temperaturen, reichlich Sonne und ein paar erfrischende Regentropfen freuen, die die idyllische Landschaft des Inselinneren noch lebhafter erscheinen lassen.

Temperaturen steigen auf 30°C und darüber

Gleich zu Wochenbeginn am 28. Juni 2024 wechseln sich vereinzelte Wolken mit reichlich Sonne ab, während das Thermometer beachtliche 33°C erreicht. Ein sanfter Lufthauch mit Geschwindigkeiten von 6 km/h lindert die Hitze etwas.

Die Hitzewelle setzt ihren Weg über Llubí fort und am 29. Juni wird das Wetter mit 32°C und aufgelockerter Bewölkung zum Genießen sein. Etwas mehr Bewegung bringt der Wind mit sich, der auf 8 km/h zulegt.

Der 30. Juni läutet unter einem klaren Himmel das Wochenende ein, mit einem Temperaturhoch von 35°C – der bisherige Höhepunkt dieser sommerlichen Periode. Der Wind bleibt mit 7 km/h weiterhin mild.

Leichte Abkühlung und Regenschauer im Juli

Zum Start in den Juli hält das Wetter eine leichte Abkühlung für uns bereit. Der 1. Juli bringt mit 28°C und etwas Regen eine angenehme. Erfrischung. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, und der sanfte Wind bleibt weiter beständig.

Ein ähnliches Bild zeigt sich am 2. Juli, bei 29°C erwartet uns erneut leichter Niederschlag. Der Beginn des Monats scheint dem Gartenwasser zu spenden, während die Luftfeuchtigkeit leichte Entspannung verspricht.

Ab dem 3. Juli kehrt die Sonne zurück und die Temperatur klettert wieder auf angenehme 30°C. Für einige Tage haben wir dann eine perfekte Kombination aus Wärme und vereinzelten Wolken am himmelblauen Spannungsbogen über Llubí.

Dieser Trend zieht sich weiter bis in die zweite Juliwoche. Mit Clear Sky und Temperaturen, die von 32°C176C> auf 33°C am 5. Juli steigen, lädt die Klimakurve förmlich zu Ausflügen ins Freie und zu entspannenden Tagen am Strand ein.33°C am 5. Juli

Lange, sonnenreiche Tage in Llubí

Die Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten bleiben dabei fast konstant. Das Tageslicht begleitet uns von etwa 4:22 Uhr am Morgen bis 19:19 Uhr am Abend. Perfekte Bedingungen, um das vielfältige Freizeitangebot Mallorcas in vollen Zügen auszukosten.

Mit einer sanften Brise und einer relativen Luftfeuchtigkeit, die selten 50 Prozent übersteigt, liefern die Hochsommertage die ideale Leinwand für Ihre Pläne unter der mediterranen Sonne.

Also, packen Sie Ihre Sonnencreme und Ihren Hut ein, denn in Llubí wartet eine sonnenverwöhnte Woche auf Sie!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:34:14. +++