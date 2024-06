Die Wetterprognose für Andratx: Eine Woche voller Sonne und angenehmer Temperaturen

Die Gemeinde Andratx auf der beliebten Baleareninsel Mallorca kann sich in der letzten Juniwoche und zu Beginn des Juli auf herrlich mildes Sommerwetter freuen. Unsere 7-Tage-Wettervorhersage zeigt, dass Einheimische und Besucher weitestgehend wolkenlosen Himmel und Temperaturwerte, die perfekt für Aktivitäten im Freien geeignet sind, erwarten können. Lesen Sie weiter, um einen detaillierten Überblick über das bevorstehende Wetter in Andratx zu erhalten.

Andratx Wetter: Die kommenden Tage im Überblick

Donnerstag, 28. Juni 2024: Einige Wolken mögen den Himmel zieren, doch mit einer Höchsttemperatur von 24°C und einer sanften Brise von 6 km/h wird es ein angenehmer Tag. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 72%, während der Luftdruck stabil bei 1014 hPa bleibt. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang können Sie um 4:25 Uhr bzw. 19:21 Uhr genießen. Few clouds versprechen nur leichte Verschattungen.

Freitag, 29. Juni 2024: Zerstreute Wolkenführung geht mit 23°C und einer leichten Windzunahme auf 8 km/h einher. Die relative Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfrischende 65%, und der Luftdruck liegt bei 1013 hPa. Eine ideale Wetterlage für ein Picknick am Strand oder eine Fahrt ins Landesinnere. Scattered clouds sorgen für ein abwechslungsreiches Himmelsbild.

Samstag, 30. Juni 2024: Unter einem klaren Himmel erwacht Andratx zu einer Höchsttemperatur von 24°C, bei gemächlichen 5 km/h Wind. Die Luftfeuchtigkeit bleibt bei angenehmen 64% und der Luftdruck wennigerrücktbilis auf 1014 hPa. Ideal für einen Besuch bei den lokalen Wochenmärkten oder eine Wanderung in den nahegelegenen Bergen.

Sonntag, 1. Juli 2024: Bei leichter Bewölkung erreicht das Thermometer angenehme 25°C und es weht ein lauwarmer Wind von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt stabil bei 65%, und der barometrische Druck misst 1014 hPa. Ein perfekter Tag für Wassersport oder zum Relaxen am Pool.

Montag, 2. Juli 2024: Mit 23°C und wenigen Wolken beginnt die neue Woche. Der Wind verringert sich auf eine milde Brise von 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit obverschlägt thet 72%. Der Luftdruck liegt bei stabilen 1016 hPa. Eine ideale Gelegenheit für outdoor Aktivitäten oder um die kulturellen Angebote Andratx zu erkunden.

