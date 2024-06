Wetter Binissalem (28.06.2024 bis 05.07.2024): Aktuelle Wettervorhersage und 7-Tage-Trend

Wetterprognose für Binissalem – Sonne, leichte Regenschauer und angenehme Brisen

Die kommende Woche in Binissalem verspricht eine Mischung aus sonnigen Tagen, einigen Wolken und leichten Regenschauern zu werden. Beginnend mit dem 28. Juni 2024, können sich Einheimische und Besucher auf überwiegend freundliches Wetter vorbereiten, begleitet von einer erfrischenden Brise und angenehm trockener Luft.

Wetterüberblick für Binissalem: Temperaturen und Niederschlagsrisiko

Das Wetter startet am 28. Juni 2024 mit einer Höchsttemperatur von 34°C, ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Mit einer sanften Brise von 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 22% ist es der perfekte Tag für einen Ausflug in die Natur oder das Entspannen in den urigen Straßencafés von Binissalem.

Am 29. Juni empfangen uns gebrochene Wolken, mit Temperaturen, die auf 30°C sinken, und einer leicht verstärkten Böe von 7 km/h. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 33% sollte die Hitze etwas erträglicher machen, während 1013 hPa uns versichern, dass das Wetter stabil bleibt.

Der 30. Juni lohnt sich besonders für Sonnenanbeter, das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und Temperaturen zurück auf 34°C. Eine angenehme Windstärke von 5 km/h verspricht einen idealen Tag, um die reichhaltige Kultur Binissalems zu erleben.

Zum Beginn des Juli sieht es nach einem kleinen Wetterumschwung aus: Am 1. Juli und 2. Juli erwarten uns leichte Regenschauer bei Temperaturen um 28°C, was für eine angenehme Abkühlung in der Sommerhitze steht. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf Werte um die 47% an und die Besucher sollten ihre Pläne entsprechend anpassen und vielleicht ein leichtes Regenjäckchen mitnehmen.

Ab dem 3. Juli bessert sich das Wetter merklich und wir genießen wieder mehr Sonnenschein mit vereinzelten Wolken. Die Temperaturen klettern leicht auf 29°C, dass die idealen Bedingungen für einen gemütlichen Bummel durch Binissalems charmante Gassen bietet.

Der 4. und 5. Juli markieren den Höhepunkt der Woche mit brillantem Sonnenschein und klarem Himmel, ideal um sich am klaren Wasser und den sauberen Stränden zu erholen. Temperaturen von 32°C am 4. und heißen 35°C am 5. signalisieren perfekte Bedingungen für Schnorchel- und Tauchausflüge oder einfach das Faullenzen an Mallorcas sonnigen Küsten.

Wetteraussichten für das Wochenende in Binissalem

Das bevorstehende Wochenende verspricht weiterhin schönes Wetter. Der 5. Juli wird als heißester Tag des Prognosezeitraums gesehen, mit einer herrlichen Höchsttemperatur von 35°C, die ein echtes Gefühl der Sommerfreude in Binissalem verbreiten wird. Die Luftfeuchtigkeit von 25% und ein leichter Wind von 2 km/h runden das angenehme Wetter ab.

