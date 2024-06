Wetter Felanitx (28.06.24 bis 05.07.24): Sonnige Aussichten und milde Brisen

Das Wetter in Felanitx: Eine sonnige Woche steht bevor

Wenn Sie in der letzten Juniwoche und zu Beginn des Julis Pläne für Felanitx schmieden, können Sie sich auf überwiegend sonniges Wetter freuen. Die kommenden Tage versprechen angenehme Temperaturen und erfrischende Brisen, ideal für alle Aktivitäten im Freien - sei es ein Bummel durch die historischen Straßen oder entspannte Stunden am Strand.

Sonnige Aussichten mit vereinzelt leichten Wolken

Die Woche beginnt am 28. Juni mit einer Maximaltemperatur von 27°C unter leicht bewölktem Himmel, was für angenehme Schattenspiele unter der Mittelmeersonne sorgt. Ein leichter Wind von 6 km/h wird für eine willkommene Abkühlung sorgen.

Der folgende Tag, der 29. Juni, zeigt sich ein wenig bedeckter, mit einer leichten Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 10 km/h, während die Temperaturen leicht auf 28°C ansteigen.

Der 30. Juni präsentiert einen klar strahlenden Himmel, der zum Verweilen und Genießen einlädt, bei weiteren Steigerungen der Temperatur auf 29°C.

Wetterwendungen – Leichter Regen als Abwechslung

Am 1. Juli ziehen dann erste Regenwolken auf und bringen etwas Abkühlung und vielleicht auch willkommene Erleichterung für die Natur. Bei einer Temperatur von 27°C und leichtem Regen bietet sich eventuell die Gelegenheit, das einzigartige Flair eines mallorquinischen Sommerregens zu erleben.

Der 2. Juli entschädigt mit klarem Himmel und sonnigen 27°C, während der 3. July bei 28°C nur ein paar vereinzelte Wolken verspricht.

Durchgehend sonnige Tage bis in den Juli hinein

Das Thermometer klettert weiter nach oben und erreicht am 4. Juli die 30°C-Marke, ein perfekter Tag für all diejenigen, die die sommerliche Wärme bevorzugen. Und es wird noch wärmer: Der 5. Juli beendet die Woche mit einem Hoch von 31°C und ununterbrochener Sonneneinstrahlung, was die Herzen der Sonnenanbeter höherschlagen lässt.

Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich im moderaten Bereich und sorgt zusammen mit den sanften Winden für ein angenehmes Klima. Der Luftdruck weist leichte Schwankungen auf, bleibt aber im normalen Bereich, was auf eine stabile Wetterlage hinweist.

Fazit: In Felanitx steht Ihnen eine Woche bevor, die viele Gelegenheiten für Aktivitäten unter freiem Himmel bietet. Packen Sie also Ihre Sachen, denn das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:31:43. +++