Wetter in Ariany: Heitere Aussichten mit sommerlichen Temperaturen bis zu 33°C (28.6.2024)

Die nächsten 7 Tage in Ariany: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer

Bleiben Sie in Ariany auf dem Laufenden, was das Wetter angeht. In den kommenden sieben Tagen erwartet die Region sommerliche Temperaturen, die bis zu einem Höhepunkt von 33°C am 30. Juni klettern. Wir erleben eine Vielfalt der Wetterphänomene - von leichten Gewitterwolken bis hin zu klarblauem Himmel. Die perfekte Zeit, um Mallorcas wundervolle Natur in vollen Zügen zu genießen.

Sommer in Ariany: Ein Wetterbericht voller Sonnenschein

Am 28. Juni, beginnt die Woche mit lockeren 30°C und vereinzelten Wolken. Der Wind weht sanft mit 6 km/h, eine angenehme Brise in der warmen Sommeratmosphäre. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 40%, was zusammen mit einem Luftdruck von 1015 hPa für ein ausgewogenes Sommerklima sorgt. Genießen Sie den längsten Tag des Jahres bis zum Sonnenuntergang um 19:19 Uhr.

Der darauf folgende Tag, der 29. Juni, bringt leicht erhöhte Temperaturen von bis zu 31°C. Der Himmel bleibt über Ariany größtenteils bedeckt, es bleibt jedoch warm und trocken bei einer Luftfeuchtigkeit von 35% und einem Luftdruck von 1012 hPa. Perfekte Bedingungen, um eine Wanderung durch die malerischen Landschaften Mallorcas zu planen oder einfach nur am Strand zu entspannen.

Das Highlight kommt am 30. Juni: Ein strahlend blauer Himmel ohne eine Wolke in Sicht und das Quecksilber klettert auf satte 33°C. Trotz der Hitze bleibt es mit einem Luftdruck von 1013 hPa und einer relativen Feuchte von 28% angenehm.

Leichte Abkühlung und Regentropfen über Ariany

Der Beginn des Juli bringt eine kleine Erholung von der Hitze. Am 1. und 2. Juli erreichen wir 27°C, während leichter Regen für eine erfrischende Abkühlung und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von über 50% sorgt. Nichtsdestotrotz bleibt das Wetter angenehm, und mit nur geringen Windgeschwindigkeiten kann die Insel den Sommer in vollen Zügen genießen.

Danach kehrt das gute Wetter mit 29°C und nur wenigen Wolken am Himmel am 3. Juli zurück, gefolgt von zwei weiteren Tagen mit klarem Himmel und Temperaturen, die nochmals auf 31°C am 5. Juli steigen.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die atemberaubenden Sonnenauf- und -untergänge zu beobachten, die in dieser Woche besonders schön sind: Der Sonnenaufgang begrüßt Sie um 4:22 Uhr und verabschiedet den Tag nicht vor 19:18 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:22:59. +++