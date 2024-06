Wetter in Calvià: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 28. Juni bis 5. Juli 2024 (28.6.2024)

Wetterbericht für Calvià - Ein sonniger Sommer beginnt

Die Sommerzeit auf Mallorca ist für ihre angenehmen Temperaturen und die bezaubernden sonnigen Tage bekannt. Die neuesten Wettervorhersagen für Calvià versprechen einen wundervollen Einstieg in den Juli. Vom 28. Juni bis zum 5. Juli 2024 können Einheimische und Urlauber gleichermaßen eine Reihe von wunderbar warmen und größtenteils klaren Tagen genießen.

Die kommende Woche in Calvià: Sonne, milde Temperaturen und eine frische Brise

Dieser Bericht gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über das erwartete Wetter für die kommende Woche in Calvià. Tägliche Sonnenstunden, sanfte Winde und eine Luft, die geradezu zum Atmen einlädt, werden Sie in den nächsten sieben Tagen erwarten.

Am 28. Juni lockt Calvià mit einer angenehmen Höchsttemperatur von 27°C und vereinzelten Wolken am Himmel, begleitet von einer leichten Brise mit 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um die 59%, was für ein angenehmes Klima sorgt, während der Luftdruck stabil bei 1014 hPa liegt.

Der 29. Juni bringt Wechselhaftigkeit in den Himmel über Calvià mit gebrochenen Wolken, doch die Temperaturen bleiben mit 25°C sehr angenehm. Mit einem leichten Wind von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 57% bietet dieser Tag eine ideale Gelegenheit, die malerische Umgebung Calviàs zu genießen.

Das Ende des Monats, der 30. Juni, grüßt die Bewohner mit klarem Himmel und Sonnenschein bei 26°C, wodurch perfekte Bedingungen für Aktivitäten im Freien geschaffen werden.

Der Start in den Juli am 1. des Monats bleibt in Sachen Wetter konstant hervorragend. Mit 27°C und gebrochenen Wolken setzt sich die Serie schöner Sommertage fort. Ein schwacher Wind mit 3 km/h trägt zur Idylle bei.

Anfang Juli zeigt der 2. und der 3. des Monats ein beständiges Bild: milde 25°C und nur wenige Wolken, die dem blauen Himmel Gesellschaft leisten. Dabei bleibt es angenehm, mit einer Luftfeuchtigkeit die etwas höher ist, sich jedoch nicht drückend anfühlt.

Bis zum 5. Juli hält sich die sommerliche Tradition mit klarem Himmel und Temperaturen von 26°C bis 28°C. Eine sanfte Brise von 3 km/h wird die Wärme angenehm machen, und die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant niedrig.

Sammlen Sie Ihre Freunde und Familie, schnappen Sie sich Ihre Sonnenbrille und genießen Sie die sonnenreichen Tage, die Calvià in petto hat.

Wetterbedingungen in Calvià: Ein perfektes Gleichgewicht

Der herrliche Mix aus Sonnenschein, dezenten Winden und gemäßigten Temperaturen sorgt für die idealen Bedingungen, um die Vielzahl der Freizeitmöglichkeiten in Calvià und der umliegenden Natur Mallorcas auszukosten. Die aktuelle Wettervorhersage ist ein Geschenk für alle, die den mediterranen Sommer in vollen Zügen erleben wollen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:26:04. +++