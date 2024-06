Wetter in Manacor (28.06.2024 bis 05.07.2024): Sonnige Aussichten und milde Brisen

Aktuelle Wetterlage und Prognose für Manacor

Die kommende Woche hält für Urlauber und Einheimische in Manacor auf Mallorca angenehme Überraschungen mit vielen sonnigen Tagen bereit. Beginnend von Freitag, dem 28. Juni 2024, bis zum darauffolgenden Freitag könnt Ihr Euch auf teils bewölktes, teils vollkommen klaren Himmel einstellen. Hier die Wetterübersicht für die nächsten 7 Tage in Manacor.

Wettervorhersage für Manacor: 28.06.2024 bis 05.07.2024

Freitag, 28. Juni: Bei einigen vereinzelten Wolken zeigt das Thermometer angenehme 27 Grad Celsius. Eine leichte Brise mit 6 km/h wird für eine angenehme Erfrischung in der sommerlichen Wärme sorgen. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Manacor werden zu den malerischsten Momenten des Tages, zu beobachten von 04:22 Uhr am Morgen und 19:18 Uhr am Abend.

Samstag, 29. Juni: Die Sonne kämpft sich durch die aufgebrochenen Wolken mit Höchsttemperaturen von 28 Grad Celsius. Bei einem Wind von 9 km/h erwartet uns ein perfekter Tag für außenliegende Aktivitäten.

Sonntag, 30. Juni: Ein klarer Himmel, wie gemalt, erwartet alle Sonnenanbeter mit ebenfalls 28 Grad Celsius und nur einer sanften Brise von 6 km/h. Perfektes Wetter für einen Strandtag oder um die Insel zu erkunden.

Montag, 1. Juli: Einzelne Regentropfen sorgen für eine kleine Abkühlung bei 26 Grad Celsius. Auch an diesem Tag schickt uns eine sanfte Brise von 6 km/h durch unseren Alltag.

Dienstag, 2. Juli: Der Himmel präsentiert sich leicht bewölkt und das Wetter angenehm mit 26 Grad Celsius und Windgeschwindigkeiten von 5 km/h. Ein guter Tag, um die Stadt zu genießen oder in einem der Cafés zu entspannen.

Mittwoch, 3. Juli: Ein paar vereinzelte Wolken können die 28 Grad Celsius nicht trüben, der Wind weht leicht mit 3 km/h. Zu den zwei angenehmen Tagen in der Mitte der Woche sollte man jede Gelegenheit nutzen, draußen zu sein.

Donnerstag, 4. Juli: Die Temperatur bleibt stabil bei 28 Grad Celsius und der Himmel klar. Mit einem leichten Wind von 4 km/h wird dieser Tag zu einem der Höhepunkte der Woche.

Freitag, 5. Juli: Das Wochenende kündigt sich mit strahlendem Sonnenschein an und schenkt uns mit 30 Grad Celsius den wärmsten Tag der Woche. Die ideale Gelegenheit, um das Meer und die Strände rund um Manacor in vollsten Zügen zu genießen.

Das ideale Wetter für Urlaubsaktivitäten in Manacor

Die milden Winde und die Sonnenschein-garantie dieser Woche bieten ideale Bedingungen für sämtliche Freizeitaktivitäten, sei es auf dem Land, im Wasser oder in der malerischen Altstadt von Manacor. Ob beim Wandern, Radfahren oder einfach nur beim Genießen der mediterranen Küche in einem freien Café – die Qualität des Wetters trägt zu einem rundum perfekten Urlaubserlebnis bei. Für diejenigen, die das Wasser lieben, lädt die wärmste Wassertemperatur der Saison zum Tauchen, Schwimmen oder Segeln ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:35:36. +++