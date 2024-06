Wetter in Portocolom, Mallorca: 7-Tage-Vorhersage für Sommer 2024 (28.6.2024)

Angenehme Temperaturen und überwiegend sonnige Aussichten in Portocolom

Die Sommerbrise weht angenehm durch PortocolomPortocolom, während sich Einheimische und Besucher in der letzten Juniwoche und dem frühen Juli 2024 auf tadelloses Wetter freuen dürfen. Hier ist Ihre umfassende 7-Tage-Wettervorhersage, die die Highlights der kommenden Tage zusammenfasst.

Donnerstag, 28. Juni 2024: Leichte Zerstreuung bieten vereinzelte Wolken am sonst heiteren Himmel von Portocolom. Die durchschnittliche Temperatur liegt bei angenehmen 25°C, ideal für eine Entdeckungstour entlang der malerischen Küste, begleitet von einer sanften Brise mit nur 5 km/h.

Freitag, 29. Juni 2024: Ein paar mehr Wolken gesellen sich dazu, die jedoch die Sonnenfreude mit temperaturen von 26°C kaum trüben können. Der Wind nimmt mit 10 km/h etwas zu, was für eine kleine Abkühlung entlang des Hafens von Portocolom sorgt.

Samstag, 30. Juni 2024: Ein klarer Himmel grüßt die Besucher und Einheimischen gleichermaßen, perfekt für einen Tag am Strand oder eine Bootsfahrt auf dem strahlend blauen Meer. Mit 25°C und einer milden Böe bleiben keine Wünsche offen.

Sonntag, 01. Juli 2024: Der Monatsanfang bringt leichtere Regenschauer, die der sommerlichen Hitze eine kurze Erfrischung verschaffen. Abgesehen davon sorgt das Thermometer erneut für heitere 26°C.

Montag, 02. Juli 2024: Kehrt Ost-Mallorcas beliebtes Reiseziel Portocolom zu klarem Himmel zurück und lädt zu 26°C zu vielseitigen Aktivitäten ein, von Wassersport bis hin zu gemütlichen Abenden in lokalen Tapas-Bars.

Dienstag, 03. Juli 2024: Bei wenigen Wolken legt der Sommer eine Schippe drauf und betört mit angenehmer Wärme. Eine milde Brise von 7 km/h macht die 26°C zu einem leichten Vergnügen für jeden Sonnenhungrigen.

Mittwoch, 04. Juli 2024, bis Donnerstag, 05. Juli 2024: Die Woche endet, wie sie begonnen hat: herrlich und klar. Portocolom zeigt sich von seiner Schokoladenseite mit zwei Tagen purem Sonnenschein bei 26°C bzw. 27°C, die zum Verweilen einladen.

Optimales Wetter für Urlaubsaktivitäten: Die frühen Sonnenaufgänge gegen 4:24 Uhr bieten lange Tage und die Abendstunden leiten sanft in die Nacht über, mit Sonnenuntergängen um 19:17 Uhr. Die Luftfeuchtigkeit schwankt in dieser Zeit konstant und angenehm um die 60%, während der Luftdruck Stabilität verspricht. Perfekt für lange Strandtage, genüssliches Flanieren durch Portocoloms Gassen oder idyllische Ausflüge in die Natur Mallorcas.

