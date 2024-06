Wetter in Santa Margalida: Sonnige Aussichten und leichte Schauer (28.6.2024)

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Prognose für Santa Margalida

Das Wetter in Santa MargalidaSanta Margalida präsentiert sich für die nächsten Tage als eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und leichten Regentropfen. Mit Temperaturen, die im behaglichen Bereich liegen, können Besucher und Einheimische gleichermaßen eine angenehme Zeit auf der Insel Mallorca genießen.

Detailierte Wettervorhersage für Santa Margalida

Am 28. Juni 2024 herrschen verteilte Wolken bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius, begleitet von leichten Windbewegungen mit 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 45% und der Luftdruck bei 1015 hPa. Genießen Sie die langen Abendstunden, mit einem Sonnenuntergang um 19:19 Uhr.

Der folgende Tag, der 29. Juni, bietet aufgelockerte Bewölkung bei einer Spitzentemperatur von 30 Grad. Der Wind weht etwas stärker mit 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit weiterhin angenehm bei 40% liegt.

Am 30. Juni wird ein klarer Himmel mit einer Höchsttemperatur von 32 Grad Celsius erwartet – ein perfekter Tag für alle Unternehmungen im Freien. Mit nur 34% Luftfeuchtigkeit wird es ein äußerst angenehmer Tag.

Das Wetter am 1. Juli zeigt sich ein wenig wechselhaft mit leichten Regenschauern bei Temperaturen um 26 Grad. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 60%.

Am 2. Juli bleibt es bei 26 Grad und leichtem Regen, was die Natur von Santa Margalida erfrischen wird.

Der 3. Juli lädt wieder zu Unternehmungen im Freien ein, mit wenigen Wolken am Himmel und einer Höchsttemperatur von 27 Grad.

Den Abschluss der siebentägigen Prognose bildet der 4. und 5. Juli, an denen klarer Himmel und Temperaturen um 28 Grad für wunderbare Sommertage sorgen werden.

Genießen Sie das sommerliche Wetter in Santa Margalida

Die bevorstehenden Tage auf Mallorca versprechen in Santa Margalida eine wunderschöne Zeit mit viel Sonnenschein und allen Möglichkeiten, die das Inselwetter zu bieten hat. Ob Strandbesuche, Sightseeing oder einfach das Eintauchen in das inseltypische Flair – das Wetter spielt in jedem Fall mit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:42:14. +++