Wetter in Valldemossa (28.6.2024 bis 05.7.2024): Sonnige Aussichten und milde Brisen (28.6.2024)

Das malerische Valldemossa, bekannt für seine atemberaubende Landschaft und sein kulturelles Erbe, wird von einem angenehmen Wetter begleitet, das Urlauber und Einheimische gleichermaßen genießen können. Mit einem 7-Tage-Wettertrend, der Temperaturen zwischen 25°C und 31°C verspricht, erwartet die Besucher eine Woche voller sonniger Tage und klarer Nächte.

Die aktuelle Wetterlage in Valldemossa

Am Donnerstag, den 28. Juni 2024, startet Valldemossa mit angenehmen 30°C und vereinzelten Wolken am Himmel, während eine milde Brise mit 4 km/h für eine willkommene Abkühlung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 51%, und der Luftdruck bei 1015 hPa, was für einen entspannten Tag unter den malerischen Wolkenkulissen spricht.

Wettervorhersage: Temperaturen bleiben angenehm

Das kommende Wochenende zeigt sich von einer eher wechselhaften Seite. Der Freitag, 29. Juni 2024, verabschiedet sich mit leicht gnädigen 26°C und dichteren Wolkenformationen. Trotz eines sanften Anstiegs der Windgeschwindigkeiten auf 7 km/h bleibt die Atmosphäre mild.

Die klare Nacht vom 30. Juni 2024 empfängt uns mit einer warmen 29°C und einem sternenklaren Himmel, perfekt für einen abendlichen Spaziergang in Valldemossas Gassen.

Erfrischende Brise und leichter Regen

Beginnend mit dem 1. Juli 2024, empfängt uns ein leichter, erfrischender Regen bei 26°C. Der sanfte Niederschlag setzt sich auch am 2. Juli 2024 fort, mit Temperaturen um die 25°C, bei ähnlichen Bedingungen.

Ausklang der Woche mit sonnigen Höhepunkten

Die Woche runded sich bis zum 5. Juli 2024 stetig auf, mit einigen wunderbaren 31°C und ungetrübtem Himmel, die eine herrliche Gelegenheit für alle Sonnenanbeter darstellen. Es ist eine ideale Zeit, um die Ausblicke Mallorcas und die idyllische Ruhe Valldemossas bei einer leichten Brise und niedrigeren Luftfeuchtigkeitswerten zu genießen.

Die Sonnenauf- und -untergänge in Valldemossa werden während dieser Woche stets um einen Augenmoment früher erlebt, ein Zeichen dafür, dass die Tage langsam aber sicher wieder kürzer werden. Dennoch, der Himmel bleibt freundlich und spendet uns reichlich Sonnenlicht.

Trotz des gemäßigten Wetters ist es ratsam, vor jeglichen Aktivitäten weiterführende Wetterprognosen zu beachten und bei Bedarf geeignete Vorkehrungen zu treffen.

