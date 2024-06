Wetter Sant Llorenç des Cardassar (28.06.2024 bis 05.07.2024): Sonnige Aussichten und milde Brise

Das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar: Ein sommerlicher Blick voraus

Mit sommerlicher Leichtigkeit begrüßt uns das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar in die letzte Juniwoche und verheißt einen angenehmen Start in den Juli. Erfahren Sie in unserer detaillierten 7-Tage-Wetterprognose, was Sie in Sachen Temperaturen, Sonnenschein und Niederschlag erwarten können.

Wettertrend für die kommende Woche: Sonnenschein bei lauer Brise

Die Wetteraussichten für Sant Llorenç des Cardassar zeigen sich von ihrer besten Seite. Ein Mix aus gelegentlichen Wolken und heiterem Himmel wird Ihnen in den kommenden Tagen zur Seite stehen, während das Quecksilber stetig um die angenehmen 26°C klettert.

Am Donnerstag, den 28. Juni 2024, verzeichnet unsere Wetterstation eine maximale Temperatur von 26°C unter vereinzelten Wolken. Der leichte Wind aus nordöstlicher Richtung mit etwa 6 km/h verspricht ein angenehmes Lüftchen, perfekt für lange Spaziergänge oder ein entspanntes Verweilen in den zahlreichen Cafés des Ortes.

Der Freitag, der 29. Juni 2024, bietet sogar noch ein wenig mehr: mit 28°C und einer frischen Brise bei 8 km/h unter aufgelockerter Bewölkung. Ein idealer Tag, um die vielfältigen Outdooraktivitäten von Sant Llorenç des Cardassar zu genießen.

Am Wochenende hält das schöne Wetter an. Der Samstag, der 30. Juni, wird mit einem strahlend blauen Himmel und 26°C eine Freude für alle Sonnenanbeter sein. Die Luftfeuchtigkeit bei 53% sowie ein leichter Wind werden für eine herrliche Frische sorgen.

Etwas Abwechslung verspricht der Beginn des Julis, wenn leichter Regen das Bild mengt. Sowohl am 1. als auch am 2. Juli werden Temperaturen um 25°C erwartet, eine sanfte Brise und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 66% werden die milden Regentage begleiten.

Mitte der Woche wandelt sich das Bild wieder zu unserem Vorteil. Am 3. und 4. Juli bringt die wenigen Wolken und einen klaren Sternehimmel über Sant Llorenç des Cardassar, bei Temperaturen von 26°C, die eine angenehme Nachtruhe gewährleisten.

Und zum Ausklang der Woche, am Freitag, dem 5. Juli, schöpfen wir noch einmal aus dem Vollen: Ein strahlend blauer Himmel, eine laue Brise und eine Temperatur, die sich auf wunderbare 27°C emporschwingt.

Das Wochenendwetter in Sant Llorenç des Cardassar wird Sie nicht enttäuschen. Freuen Sie sich auf eine unbeschwerte Zeit unter der mallorquinischen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:41:16. +++