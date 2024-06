Wetteraussichten für Alcúdia: Sonne und Sommerlaune mit leichter Abkühlung zum Monatswechsel (28.6.2024)

Das Wetter in Alcúdia: Die neueste Prognose

Alcúdia begrüßt seine BesucherAlcúdia mit angenehmen sommerlichen Temperaturen und einer harmonischen Mischung aus Sonne und Wolken, bevor in den ersten Julitagen leichter Regen erfrischende Momente bringt. Bleiben Sie immer mit den neuesten Wettertrends auf dem Laufenden, und erfahren Sie hier, was das Wetter in Alcúdia offeriert.

Wetterhighlights der Woche für Alcúdia

Der Beginn dieser Wetterwoche in Alcúdia zeigt sich von seiner sonnigen Seite. Am 28. Juni 2024 rechnen wir mit mäßiger Bewölkung bei Maximaltemperaturen von 28 Grad Celsius. Mit einem behaglichen Wind von 7 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 55% ist ein entspannter Tag garantiert.

Am 29. Juni verdichten sich die Wolken etwas, doch die Quecksilber-Säule klettert noch ein Stück höher auf sommerliche 29 Grad Celsius, während ein leichter Wind von 9 km/h für eine willkommene Brise sorgt.

Der 30. Juni 2024 glänzt mit einem klaren Himmel und lässt das Thermometer sogar auf 30 Grad steigen. Die ideale Zeit, um das Meer und die langen Tage mit Sonnenuntergang erst um 19:19 Uhr maximal auszukosten.

Mit dem Beginn des Juli 2024 zeigt sich das Wetter in Alcúdia von einer anderen Seite: Eine leichte Abkühlung kündigt sich mit leichten Regenschauern an, obwohl die Temperaturen mit 25 Grad Celsius immer noch im angenehmen Bereich bleiben.

Ein Blick auf das Wochenende und den Monatsanfang

Für das erste Juli-Wochenende ist mit überwiegend klarer Sicht zu rechnen, obgleich der 1. und 2. Juli noch leicht durchzogen sein werden von periodischem Nieselregen. Mit leichtem Wind und angenehmer Luftfeuchtigkeit bleibt das Wetter jedoch warm und freundlich.

Der weitere Trend verspricht ideal sonnige Bedingungen für all Ihre Aktivitäten im Freien mit nur wenigen Wolken am Himmel ab dem 3. Juli 2024. Temperaturen bewegen sich zwischen 26 und 27 Grad Celsius, und mit geradezu perfekten Sonnenuntergangszeiten ist die sommerliche Idylle komplettiert.

Abschließend wird Sie auch der 5. Juli 2024 mit klarem Himmelsblau verwöhnen. Freuen Sie sich auf angenehme 26 Grad und leichter Wind - perfekte Bedingungen für einen Bummel entlang der Strände Alcúdias oder ein gemütliches Abendessen unter freiem Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:21:13. +++