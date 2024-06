Wetteraussichten für Banyalbufar: Sonnige Momente und milde Brisen (28.06.2024 – 05.07.2024)

Das aktuelle Wetter in Banyalbufar: Eine Wochenvorschau

Während die Sommerhitze in vielen Teilen Europas für Schlagzeilen sorgt, bietet die malerische Gemeinde Banyalbufar auf Mallorca angenehme Temperaturen und eine idyllische Atmosphäre für Einheimische und Besucher gleichermaßen. Die kommende Woche verspricht sonnige Tage und milde Abende, ideal für all jene, die Entspannung in der malerischen Landschaft suchen oder die zahlreichen Freizeitaktivitäten im Freien genießen möchten.

Die Wettervorhersage für Banyalbufar im Detail

Freitag, 28. Juni 2024: Der Tag begrüßt uns mit wenigen Wolken und einer angenehmen Temperatur von 27°C. Bei einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h wird ein Gefühl der Erfrischung ihnen Begleitung sein. Der Luftdruck misst 1015 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 65% liegt. Der Sonnenaufgang ist für 4:24 Uhr, der Sonnenuntergang für 19:21 Uhr vorgesehen.

Samstag, 29. Juni 2024: Mit vereinzelten Wolken dürfen wir einen weiteren Tag in Banyalbufar genießen. Die Temperatur sinkt leicht auf 25°C, bei einer Windgeschwindigkeit von 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 63% und der Luftdruck liegt bei 1013 hPa. Sonnenauf- und -untergang erfolgen wie am Vortag.

Sonntag, 30. Juni 2024: Der Himmel präsentiert sich klar, was zu einem optimalen Tag für Strandbesuche oder Wanderungen einlädt. Temperaturen von 26°C und ein leichter Wind mit 4 km/h versprechen einen idealen Sommerausklang. Die Luftfeuchtigkeit bleibt bei 63%, der Druck bei 1014 hPa.

Montag, 1. Juli 2024: Leichter Regen wird erwartet, was der Insel eine kleine Erfrischung verschafft. Mit einer Temperatur von 25°C und einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h halten sich die Bedingungen dennoch angenehm. Die Feuchtigkeit etwas erhöht mit 66%, bei gleichbleibendem Luftdruck.

Dienstag, 2. Juli 2024: Ein weiterer Tag mit klarem Himmel kündigt sich an. Der Wind weht entspannt mit 5 km/h, während die Temperatur angenehme 24°C erreicht. Die Luftfeuchtigkeit ist leicht gestiegen auf 68%, der Luftdruck zeigt 1016 hPa an.

Mittwoch, 3. Juli 2024: Bei vereinzelten Wolkenverbänden wird es eine maximale Temperatur von 25°C geben, unterbreitet mit einer leichten Brise von 3 km/h. Der Tag verspricht bei einer Luftfeuchtigkeit von 68% und einem Luftdruck von 1015 hPa beständiges Sommerwetter.

Donnerstag, 4. Juli 2024: Strahlender Sonnenschein und klarer Himmel erwarten uns erneut in Banyalbufar. Eine milde Böe mit 3 km/h begleitet die angenehm warmen 25°C, bei einer Luftfeuchtigkeit von 64% und einem hohen Luftdruck von 1017 hPa.

Freitag, 5. Juli 2024: Zum Abschluss der Wochenvorschau steht ein herrlich sonniger Tag bevor, mit Temperaturen von 27°C und einer leichten Windgeschwindigkeit von 4 km/h. Die geringe Luftfeuchtigkeit von 62% und ein Luftdruck von 1016 hPa lassen auf einen perfekten Sommertag hoffen. Beachten Sie jedoch, dass der Sonnenuntergang nun eine Minute früher bei 19:20 Uhr stattfindet.

Fazit der Wetterprognose für Banyalbufar

Die bevorstehende Woche in Banyalbufar stellt uns eine erfreuliche Mischung aus Sonnenschein und erfrischenden Winden in Aussicht. Obgleich vereinzelt leichter Regen erwartet wird, bietet das Wetter ideale Bedingungen für diverse Outdoor-Aktivitäten oder einfach um die natürliche Schönheit dieser Region Mallorcas zu bewundern. Mit Blick auf die angenehmen Wetterverhältnisse sollte diese Woche auf jeden Fall ausgenutzt werden, sei es für Urlaubsaktivitäten oder Momenten der Entspannung in der malerischen Umgebung.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:24:01. +++