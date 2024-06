Wetteraussichten für Inca: Sonne und vereinzelte Schauer vom 28. Juni bis 5. Juli 2024 (28.6.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Inca

Die Sommerhitze in Inca bringt hohe Temperaturen und teils wechselhaftes Wetter. Hier erfahren Sie, wie sich das Wetter in den nächsten sieben Tagen in Inca entwickeln wird, damit Sie Ihre Aktivitäten bestmöglich planen können.

Sonniges und heißes Wetter Ende Juni

Am Freitag, den 28. Juni 2024, erwartet uns in Inca ein sehr warmer Tag mit 34°C unter scattered clouds. Bei einer sanften Brise mit 5 km/h bleibt die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 24%.

Das Wochenende beginnt am Samstag, 29. Juni mit leicht verhangenem Himmel durch broken clouds. Temperaturen sinken leicht auf 31°C, während der Wind auf 7 km/h aufkommt.

Sonntag, der 30. Juni, begrüßt uns mit strahlendem clear sky und Temperaturen, die wieder auf heiße 35°C ansteigen. Die Spaziergänge in der Natur versprechen bei einer Luftfeuchtigkeit von nur 20% äußerst angenehm zu werden.

Leichter Temperaturrückgang mit Niederschlag zu Beginn des Julis

Die neue Woche in Inca startet mit einem kleinen Temperaturrückgang. Montag, der 1. Juli und Dienstag, der 2. Juli, zeigen sich mit 28°C und leichtem Regen. Dies bietet eine willkommene Abkühlung nach dem heißen Wochenende.

Mittwoch, der 3. Juli, verzeichnet eine Erholung des Wetters mit 30°C und scattered clouds, die für eine aufgelockerte Atmosphäre am Himmel über Inca sorgen.

Der Donnerstag, der 4. Juli, verspricht einen klaren Himmel mit steigenden Temperaturen von 32°C. Der Wind bleibt mit 2 km/h schwach, so dass die warmen Abende im Freien genossen werden können.

Sonnenreiche Aussichten für das Ende der Woche

Zum Abschluss einer abwechslungsreichen Woche, begeistert der Freitag, 5. Juli, mit purem Sonnenschein und einem Hoch von 35°C. Die perfekten Bedingungen, um die Schönheiten Incas und ganz Mallorcas zu erleben.

Die Sonnenaufgänge und -untergänge reichen von 4:22 bis 19:19 Uhr, und bieten täglich spektakuläre Panoramen. Die niedrige Luftfeuchtigkeit und gemäßigter Wind hatten diese Woche ein angenehmes Klima geschaffen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:32:42. +++