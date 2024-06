Wetteraussichten für Montuïri: Sonnige Hochsommer-Tage Ende Juni und Anfang Juli 2024 (28.6.2024)

Das Wetter in Montuïri: Sonnenschein und Sommerhitze

Wenn Sie in Montuïri das aktuelle Wetter genießen oder Ihre kommenden Aktivitäten auf Mallorca planen, erwarten Sie einige wundervolle sonnige Tage. Hitze und milde Abendbrisen dominieren die Wetterlage in der letzten Juniwoche und zu Beginn des Julis.

Wetterüberblick für die letzte Juniwoche

Das Wetter am 28. Juni 2024 zeigt sich unter leicht bewölktem Himmel mit 31°C. Die Windstärke liegt sanft bei etwa 6 km/h, was für warmes, aber nicht zu aufgewühltes Wetter sorgt. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 34% relativ niedrig und der Luftdruck steht stabil bei 1015 hPa. Am darauffolgenden Tag, dem 29. Juni, bleibt es mit kühleren 29°C und einer leichten Windzunahme auf 9 km/h angenehm.

Angenehmes Klima zum Monatsende

Die perfekten Sommerbedingungen halten am 30. Juni an, mit einem wolkenlosen Himmel nachts und glühenden 34°C am Tag. Geringe Luftfeuchtigkeit verspricht einen angenehm trockenen Tag. Am 1. Juli leitet leichter Regen eine kleine Abkühlung ein bei immer noch sommerlichen 29°C. Die folgenden Tage präsentieren sich mit einer Mischung aus wenigen Wolken am 2. Juli und aufgelockerten Wolken am 3. Juli bei Temperaturen von 28°C und 30°C.

Beste Wetterbedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Montuïri darf sich auf weitere herrliche Sommerstage freuen. Am 4. und 5. Juli liegt die Temperatur bei 32°C und 34°C. Ein klarer Himmel und sanfte Winde bieten ideale Bedingungen um die mallorquinische Sonne zu genießen. Insbesondere die warmen Tageshöchstwerte ermutigen zu Strandbesuchen und langen Abenden im Freien.

Prognose für Sommerfreuden in Montuïri

Die Sonnenauf- und Untergangszeiten am Ende Juni und Anfang Juli bleiben relativ gleichbleibend und versprechen lange, ausgefüllte Sommertage. Beginnend mit 04:23 Uhr für den Sonnenaufgang und endend mit 19:19 Uhr für den Sonnenuntergang kann man praktisch den ganzen Tag über die Schönheiten Montuïris bei herrlichem Wetter erkunden.

