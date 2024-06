Wetteraussichten für Pollença: Sonnige Tage und milde Sommerabende vom 28. Juni bis 5. Juli 2024 (28.6.2024)

Das aktuelle Wetter in Pollença: Eine Woche voller Sonnenschein und leichtem Sommerregen

Die malerische Gemeinde Pollença auf der beliebten Baleareninsel Mallorca erwartet eine Woche, in der sich Sonnenschein und leichte Regenschauer abwechseln. Perfekt für sommerliche Aktivitäten im Freien und entspannende Abende mit angenehmen Temperaturen. Hier erfahren Sie alles über die Wettervorhersage für die nächsten 7 Tage in Pollença - mit täglichen Updates.

Warmes Sommerwetter mit gelegentlichen Wolken

Der Beginn der Woche sieht vielversprechend aus, mit Temperaturen, die am 28. Juni 2024, den Höhepunkt von 28°C erreichen und leichten Wolken, die den Himmel schmücken. Ein sanfter Wind wird durch die Straßen von Pollença wehen und die Luft frisch halten.

Auf Sonnenschein folgt leichter Regen: Die Wetterprognose für Ende Juni

In den darauffolgenden Tagen, bis zum 30. Juni 2024, bleibt es weitgehend sonnig in Pollença, mit einem beinahe wolkenlosen, klarblauen Himmel und Temperaturen, die auf 30°C steigen. Ideal, um die vielen Freizeitaktivitäten, die Pollença zu bieten hat, in vollen Zügen zu genießen.

Milde Sommerabende zum Juli-Start

Zu Beginn des Juli zeigt sich das Wetter von einer etwas anderen Seite. Ab dem 1. Juli wird leichter Regen erwartet, was der Vegetation guttun und für eine angenehme Abkühlung sorgen wird. Auch die Temperaturen fallen leicht auf 25°C, eine Wohltat nach den heißen Tagen zuvor.

Die Wettervorhersage vom 3. bis 5. Juli 2024: Durchweg angenehme Sommertage

Die ersten Tage des Monats Juli beginnen mit vereinzelten Wolken, doch dann klärt sich der Himmel wieder auf und bietet perfekte Bedingungen für Ausflüge und Abendveranstaltungen im Freien. Mit Temperaturen, die sich an angenehmen 26°C orientieren, wird das Flanieren durch die Straßen von Pollença zu einem puren Vergnügen.

Die Sonnenuntergänge in Pollença sind ein besonderes Spektakel und bieten den perfekten Hintergrund für unvergessliche Momente. Mit Sonnenuntergangszeiten um 19:20 Uhr haben Sie genügend Zeit, den Tag in Ruhe ausklingen zu lassen.

Freuen Sie sich auf eine Woche voller schöner Wetteraussichten in Pollença. Ob Sie nun die goldenen Strände besuchen, durch das historische Stadtzentrum schlendern oder die Natur in den umliegenden Bergen genießen möchten - die kommende Woche bietet ideale Bedingungen dafür.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:39:25. +++