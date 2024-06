Wetterbericht: Sonnige Aussichten für Esporles (28.06. bis 05.07.2024)

Herrliche Sommerwoche in Esporles steht bevor

Endlich Sommer! Die Wettervorhersage verspricht für die nächste Woche in Esporles angenehm warme Tage mit viel Sonnenschein. Perfekte Bedingungen, um die vielfältigen Freizeitangebote des malerischen Ortes zu genießen oder einfach die Seele am Strand baumeln zu lassen.

Leichte Wolken als Begleiter - die Wetterlage im Überblick

Am 28. Juni 2024 begrüßt uns Esporles mit einer milden Durchschnittstemperatur von 26°C, begleitet von vereinzelten Wolkenfeldern. Der Wind weht leicht mit nur 4 km/h. Der Feuchtigkeitsgehalt beträgt 58%, bei einem Luftdruck von 1015 hPa.

Der 29. Juni bietet weiteres angenehmes Wetter mit einer milden 23°C und aufgelockerten Wolkenformationen. Der Wind nimmt etwas zu auf 7 km/h, doch die Luftfeuchtigkeit hält sich konstant.

Freie Sicht auf die Sonne - ideales Urlaubswetter

Am 30. Juni dürfen Urlauber und Einheimische sich über einen fast wolkenlosen Himmel und 25°C freuen, perfekt, um Esporles und seine Umgebung zu erkunden. Ein leichter Luftzug von 3 km/h kühlt sanft in der sommerlichen Hitze.

Zum Beginn des Monats Juli ändert sich kaum etwas an der idyllischen Sommerlage: trotz einiger Wolken am 1. Juli bleiben die Temperaturen stabil bei ungefähr 24°C, und die Windverhältnisse mild.

Eine leichte Abkühlung und Sternenklare Nächte

Das Thermometer weist am 2. Juli eine leichte Abkühlung auf 22°C auf, mit wenigen Wolken am Himmel. Doch schon ab dem 3. Juli steigt das Thermometer wieder auf angenehme 24°C an, begleitet von einer dezenten Brise.

Zum Ende der Woche, genauer gesagt am 5. Juli, erreichen wir den Höhepunkt unserer sommerlichen Wohlfühlwoche: Ganze 27°C und ein sternenklarer Himmel. Einfach perfekt, um den Tag am Strand ausklingen zu lassen.

Die Sonne lädt ein – Sonnenaufgang und -untergang

Wer die zauberhaften Sonnenauf- und Untergänge in Esporles nicht verpassen möchte: Die Sonne erscheint am frühen Morgen um etwa 4:25 Uhr am Horizont und verabschiedet sich abends um 19:20 Uhr. Ein Spektakel, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

