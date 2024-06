Wetterprognose für Deià: 7-Tage-Ausblick mit klarem Himmel und vereinzelten Wolken (28.6.2024)

Das sonnige Deià: Ihre Wetterperspektive vom 28. Juni bis 5. Juli 2024

Eine symphonie aus Sonne, vereinzelten Wolkenformationen und frischen Brisen erwartet die Besucher und Einwohner von Deià auf Mallorca in der letzten Juni- und der ersten Juliwoche des Jahres 2024. Tauchen Sie ein in die Detailaussichten:

Wetterübersicht für das malerische Deià

Beginnen wird die Woche mit einem Donnerstag voller vereinzelter Wolken, aber merklich warm, mit Temperaturen die das Thermometer auf 30 Grad Celsius ansteigen lassen. Bei einer Windstärke von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 48% ist Wohlbefinden vorprogrammiert. Einem Spaziergang in der Abendsonne zwischen 4:23 Uhr und 19:21 Uhr sollte nichts im Wege stehen.

Freitag, der 29. Juni, präsentiert sich mit bewölktem Himmel, jedoch ohne die charakteristische Intensität der Mittelmeersonne zu verlieren. Die Quecksilbersäule sinkt leicht auf 27 Grad, begleitet von einer erfrischenden Brise und 55% Luftfeuchtigkeit.

Ein glasklarer Himmel begegnet uns am Samstag, erbarmungslos bietet die Sonne volle Kraft bei wiederum 30 Grad und nur einem leichten Lüftchen von 3 km/h.

Der Übergang in den Juli beginnt mit einem sanften Regengesang: leichter Regen läutet den 1. und 2. Juli ein, drosselt die Hitze auf angenehme 26 und 25 Grad und lädt die Natur zur dringend benötigten Erfrischung ein.

Aufgewühlte Wolken am Himmel kennzeichnen den 3. Juli, mit abklingender Feuchtigkeit und annehmbaren 27 Grad. Der Wind bleibt dezent in Hintergrundmusik.

Der 4. und 5. Juli kündigen die Rückkehr des klaren Himmels an, und die Temperaturen klettern auf sommerliche 29 bis 32 Grad. Perfekt für Aktivitäten im Freien, mit der Sonne als verlässlichem Begleiter von Morgendämmerung um 4:26 Uhr bis zur Abenddämmerung um 19:20 Uhr.

Das perfekte Wetter für Unternehmungen in Deià

Mit ausgezeichneten Wetterbedingungen und im Durchschnitt fast 15 Stunden Tageslicht ist Deià der ideale Ort für vielerlei Aktivitäten. Ob Sie nun durch die historischen Gassen schlendern, die atemberaubende Natur genießen oder in einem der exquisiten Restaurants speisen möchten – das Wetter spielt mit.

Fazit: Der kommende 7-Tage-Trend verspricht eine Woche, in der man das Leben in Deià in vollsten Zügen genießen kann – mit Noten von Mediterranität, welche die Atmosphäre mit jedem Sonnenstrahl untermauern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:29:27. +++