Wetterprognose für Sant Joan auf Mallorca vom 28. Juni bis 5. Juli 2024: Temperaturentwicklung und Niederschlagstrend (28.6.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Sant Joan

Mit strahlendem Sonnenschein und vereinzelten Wolken empfängt Sant Joan, die malerische Gemeinde auf Mallorca, ihre Besucher. Die Temperaturen starten am 28. Juni sommerlich bei 32 Grad Celsius, begleitet von leichtem Wind und niedriger Luftfeuchtigkeit. Der Himmel präsentiert sich größtenteils klar mit vereinzelten Wolkenfeldern.

Wochenmitte mit Regen und angenehmer Abkühlung

In der Wochenmitte kündigt sich ein Wechsel an: moderater Regen erwartet die Einwohner und Gäste von Sant Joan am 29. Juni, bei einer erfrischenden Höchsttemperatur von 23 Grad. Weichende Wolken und leichter Regen sind auch noch am 30. Juni zu erwarten, mit Temperaturen auf einem angenehmen Level von 26 Grad.

Beginn des Juli mit weiteren Niederschlägen

Der 1. Juli lässt den Regenschirm kaum zur Seite legen, denn es ist weiterhin moderater Regen prognostiziert, bei gleichbleibenden 23 Grad. Der Niederschlag lässt nach und der 2. Juli begrüßt uns wieder mit einem klaren Himmel. Die Temperaturen steigen erneut leicht an und erreichen 27 Grad.

Hochsommerliches Wetter kehrt zurück

Das zusammenspiel von Sonne und vereinzelten Regentropfen setzt sich am 3. Juli weiter fort, mit leichten Regenfällen und temperaturen, die unter 30 Grad bleiben. Doch der 4. und 5. Juli markieren die Rückkehr des hochsommerlichen Wetters in Sant Joan. Mit einem strahlenden klaren Himmel und Temperaturen um 31 Grad können sich Einheimische und Urlauber wieder auf wärmere Tage freuen.

