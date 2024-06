Wetterprognose Lloseta: Sonne und leichte Schauer vom 28. Juni bis 05. Juli 2024 (28.6.2024)

Erfrischende Tage erwarten Lloseta

Die kommende Woche Angebot eine Mischung aus Sonnenschein und erfrischenden Regenschauern. Freuen Sie sich auf angenehme sommerliche Tage in Lloseta, ideal für vielfältige Aktivitäten im Freien. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage vom 28. Juni bis zum 05. Juli 2024.

Ende Juni mit Sommercharakter

Der 28. Juni 2024 begrüßt uns mit verteilt liegenden Wolken und einer Höchsttemperatur von 33°C. Ein leichter Wind mit etwa 4 km/h sorgt für eine angenehme Brise. Sonnenaufgang ist bereits um 4:23 Uhr und wir können das Tageslicht bis um 19:20 Uhr genießen.

Am 29. Juni legt sich der Himmel mit zerbrochenen Wolken über Lloseta, während die Quecksilbersäule auf 29°C klettert bei einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 32%. Wenn Sie Ausflüge geplant haben, ist dies ein schöner Tag, um diese zu genießen.

Der Brückenschlag zum Juli

Das letzte Juniwochenende endet mit einem klaren Himmel am 30. Juni, perfekt für alle, die die Sommerstrahlen suchen. Das Thermometer erreicht 34°C, und mit einer Luftfeuchtigkeit von nur 20% bleiben Sie während Ihrer Freizeitaktivitäten angenehm erfrischt.

Der 01. Juli bringt uns eine kleine Abkühlung mit leichtem Regen, aber keine Sorge, die Temperaturen bleiben mit 27°C weiterhin warm. Es ist ein idealer Tag, um die Natur Mallorcas auf eine andere Art zu erleben.

Stabile Bedingungen in der ersten Juliwoche

Die erste Juliwoche in Lloseta präsentiert sich von Ihrer stabilen Seite. Wenn auch der 02. Juli noch eine leichte Regentendenz zeigt, steigen die Temperaturen in den darauffolgenden Tagen. Besonders der 05. Juli verspricht mit 34°C und einem klaren Himmel ein perfekter Tag, um in das kristallklare Wasser der mallorquinischen Strände zu springen.

Sonnenauf- und untergänge bezaubern weiterhin mit ihrer Beständigkeit und bieten täglich die Chance, den Tag mit einem spektakulären Naturschauspiel zu starten oder ausklingen zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:33:38. +++