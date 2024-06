Wettervorhersage für Lloret de Vistalegre: Temperaturen & Trends - 28. Juni bis 5. Juli 2024 (28.6.2024)

Sommerwärme und Sonnenschein in Lloret de Vistalegre

In Lloret de Vistalegre begleiten uns in der letzten Juniwoche und zu Beginn des Julis freundliche Sommerwärme und überwiegend klarer Himmel. In unserem Wetterbericht werfen wir einen Blick auf die Wetterentwicklung vom 28. Juni bis zum 5. Juli 2024 und stellen Ihnen die wichtigsten Wettertrends für diese Periode vor.

Wetter heute: Gemischte Wolken mit angenehmen Temperaturen

Am heutigen Donnerstag, dem 28. Juni, präsentiert sich das Wetter in Lloret de Vistalegre zwar mit teilweise bewölktem Himmel, doch mit Höchsttemperaturen von angenehmen 31°C bleibt es sommerlich. Ein leichter Wind bei geringer Luftfeuchtigkeit von 31% und einem Luftdruck von 1015 hPa bietet ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Ausblick auf morgen und das Wochenende

Der Freitag kündigt sich mit ähnlichen Wetterbedingungen an wie der Vortag: Es erwarten uns gebrochene Wolken und eine Höchsttemperatur von 30°C – der perfekte Tag, um die Schönheiten Lloret de Vistalegres zu genießen. Das Wochenende begrüßt uns am Samstag mit strahlendem Sonnenschein und einem Temperaturhoch von 34°C, ideale Voraussetzungen für einen Strandtag.

Wettertrend für die neue Woche

Der Beginn der neuen Woche bringt leicht veränderte Bedingungen mit sich. Montag und Dienstag sind durch leichtere Regenfälle gekennzeichnet, die für eine Abkühlung auf 29°C bzw. 28°C sorgen werden. Doch keine Sorge, mit Sonnenschirm und leichter Jacke sind Sie gut gerüstet, und die Natur wird den Regen begrüßen.

Die Sonne kehrt zurück: Prognose für Mittwoch und Donnerstag

Ab Mittwoch finden wieder mehr Sonnenstunden Ihren Weg nach Lloret de Vistalegre, begleitet von einem Hoch von 30°C und einer angenehmen Brise. Der Donnerstag verspricht einen weiteren strahlenden Sommertag mit klarem Himmel und Temperaturen bis zu 32°C. Genießen Sie das Wetter für Outdoor-Aktivitäten, jedoch nicht ohne ausreichenden Sonnenschutz.

Kommendes Wochenende - Heißer Tipp für Wetterfans

Freuen Sie sich auf das kommende Wochenende, denn es hält einen weiteren wundervollen Sommertag bereit – der Freitag wird mit klarer Sicht und einer Spitze von 34°C zum Highlight für Sonnenanbeter. Es ist die perfekte Zeit, um Mallorca in seiner ganzen Pracht zu erleben.

Für die detailgenaue Planung Ihrer Aktivitäten nutzen Sie bitte täglich unsere detaillierten Wettervorhersagen, und denken Sie daran, für alle Fälle stets eine Wasserflasche und Sonnenschutz dabei zu haben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:33:11. +++