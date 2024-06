Wettervorhersage Sineu: Heiße Tage und leichte Abkühlung mit Regen (28.6.2024)

Sommerliche Hitze und ein Hauch von Regen in Sineu

Die kommende Woche in Sineu verspricht eine Achterbahn der Temperaturen mit einer Mischung aus strahlendem Sonnenschein und erfrischenden Regenschauern. Entdecken Sie in unserer detaillierten Wettervorhersage, wie sich das Wetter in Sineu, Mallorca, entwickeln wird.

Hochsommerliches Wetter dominiert das Ende Juni 2024

Am 28. Juni 2024 wird das Wetter in Sineu von teilweise bewölktem Himmel mit 31 Grad Celsius beherrscht. Es weht eine leichte Brise bei einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 32% liegt, was für angenehme Bedingungen sorgt. Der Sonnenaufgang ist um 4:22 Uhr zu erwarten, und der Tag klingt aus mit dem Sonnenuntergang um 19:19 Uhr.

Am 29. Juni 2024 setzt sich das Wetter mit ähnlichen Bedingungen fort. Bruchwolken sorgen für malerische Himmelsszenarien und das Quecksilber steigt erneut auf angenehme 31 Grad Celsius bei leicht zunehmender Windgeschwindigkeit von 8 km/h.

Strahlender Sonnenschein zum Monatswechsel

Mit der Ankunft des 30. Juni 2024 dürfen wir uns in Sineu auf einen makellos klaren Himmel vorbereiten. Die Temperaturen erklimmen einen Höhepunkt von 34 Grad, was die perfekte Gelegenheit bietet, die vielfältigen Freizeitaktivitäten Mallorcas zu genießen. Die angenehme Windgeschwindigkeit von 7 km/h und die niedrige Luftfeuchtigkeit von 20% tragen zu einem wahrhaft sommerlichen Erlebnis bei.

Sanfter Temperaturrückgang und erfrischende Niederschläge

Mit Beginn des Juli 2024 bringt eine leichte Abkühlung die Temperaturen in Sineu auf friedliche 28 Grad, begleitet von leichtem Regen, der für eine willkommene Erfrischung sorgt. Der 1. Juli und der 2. Juli gleichen sich mit beidem, einer Windgeschwindigkeit um 4-6 km/h und Luftfeuchtigkeitswerten um 44-46%, was das städtische Flair in ein gemütliches Tempo zurückführt.

Ein ruhiger Ausklang der Ersten Juliwoche

Den 3. Juli 2024 krönt eine leicht bewölkte Atmosphäre, wobei 30 Grad die Tageshöchsttemperatur darstellen. Die folgenden Tage verstärken die Wärme wieder, mit Höchstwerten von 32 Grad am 4. Juli und 33 Grad am 5. Juli unter einem klaren blauen Himmel. Ein sanfter Wind sorgt für eine stetige Zirkulation der warmen Luftmassen, während die relative Feuchtigkeit tendenziell abnimmt und das Wohlgefühl steigert.

Die Tage in Sineu werden also eine Balance aus wohltuend warmen Sonnenstrahlen und milden, kurzen Regenphasen halten, perfekt, um sich in das vielfältige Leben auf der bezaubernden Insel einzutauchen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:45:05. +++