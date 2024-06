Wettervorhersage Son Servera: Angenehme Sommeraussichten mit vereinzelt Wolken und leichtem Regenfall (28.6.2024)

Die Wetteraussichten für Son Servera: Eine harmonische Woche erwartet Sie

Wenn Sie in Son ServeraSon Servera verweilen oder einen Besuch planen, erwartet Sie eine angenehme Sommerwoche mit einer sanften Brise und wohltemperierten Bedingungen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, welche Wetterphänomene die kommenden Tage prägen werden.

Son Servera genießt mildes Wetter unter zerstreuten Wolken

Das heutige Datum – der 28. Juni 2024 – beginnt mit 25 Grad Celsius und einer atmosphärischen Stimmung durch zerstreute Wolken. Der Wind bleibt sanft bei 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit von 69% einen angenehm mediterranen Feuchtigkeitsgrad verspricht.

Temperaturanstieg mit unterbrochenen Wolken

Am 29. Juni erleben wir einen leichten Temperaturanstieg auf 27 Grad, begleitet von einem leicht stärkeren Windzug von bis zu 9 km/h. Obwohl der Himmel sich mit aufgelockerter Bewölkung zeigt, behält das Wetter einen entspannten Charakter bei.

Ganz im Zeichen der heiteren Klarheit

Ein strahlend blauer Himmel wartet auf Sie am 30. Juni. Mit 25 Grad und ruhigem Wind bietet der Tag perfekte Voraussetzungen für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien.

Wolkenspiel zum Start in den Juli

Der 1. Juli läutet den neuen Monat mit leichten Wolkenformationen ein und einer angenehmen 24 Grad Temperaturkulisse. Die Luftfeuchtigkeit klettert leicht auf 72%, was die Luft geschmeidig und frisch halten wird.

Leichte Regentropfen zu Wochenmitte

Ein sanftes Tänzeln von Regentropfen wird am 2. Juli erhört, während die Temperaturen auf behaglichen 23 Grad ruhen. Die Milde der Luft mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 4 km/h begünstigt den sanften Regenschauer.

Ruhen unter wenigen Wolken

Die Wolken ziehen sich etwas zurück am 3. Juli, und geben den Weg frei für große Anteile blauen Himmels bei 25 Grad. Ein zu Hauch sich anschwellender Wind von 3 km/h wird die Blätter zart wiegen.

Sommerliche Klarheit zum Wochenausklang

Der 4. und 5. Juli verbürgen das Idealbild eines mallorquinischen Sommers: klaren Himmel und ein Thermometer, das gleichmäßige 25 bis 26 Grad anzeigt. Eine nahezu beruhigte Seele wäre der nur schwach wahrnehmbare Wind mit 3 bis 4 km/h.

Zusammenfassend verspricht die kommende Woche ein ausgeglichenes Wettererlebnis, perfekt geeignet für all jene, die die Insel in all ihrer Schönheit erleben möchten – sei es am Strand, bei einer Radtour oder während eines Besuchs im reizvollen Hinterland. Genießen Sie die wärmenden Strahlen, abgemildert durch das sanfte Spiel der Wolken, und lassen Sie sich von einem kurzen Regenschauer nicht abschrecken, er wird nur dazu beitragen, die vielfältige Natur Mallorcas noch intensiver hervorzuheben.

