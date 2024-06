Wettervorschau Puigpunyent (28.06.24 bis 05.07.24): Sonnige und wolkige Tage im Wechsel

Wetter in Puigpunyent: Sonnenschein und Wolkenformationen - Ein Blick auf die kommende Woche

Die malerische Gemeinde Puigpunyent wird in der letzten Juniwoche und zu Beginn des Juli von einem abwechslungsreichen Wetter begleitet. Hier erhalten Sie die umfassende Wetterprognose für Puigpunyent, die Sie von leicht bewölkten Himmeln über klare Abenden bis zu leichten Temperaturschwankungen begleitet.

Das aktuelle Wetterbild für Puigpunyent

Der Beginn unserer Wettervorhersage, der 28. Juni 2024, zeigt in Puigpunyent einen angenehmen Tag. Mit Temperaturen in Höhe von 25°C und einer sanften Brise von 4 km/h unter vereinzelten Wolken lässt sich der Sommertag genießen. Die Luftfeuchtigkeit misst 61%, während der Luftdruck bei 1014 hPa liegt. Sonnenaufgang ist früh um 4:24 Uhr, der Sonnenuntergang erstreckt sich bis 19:21 Uhr und rundet den Tag ab.

Die darauf folgenden Tage, der 29.6. und der 30.6., präsentieren sich ähnlich, mit einer leicht reduzierten Temperatur von 23°C und dem Höhepunkt der Woche: Einem klaren Himmel am Tag des 30. Juni. Hier wehen die Winde leicht bis mäßig.

Die Klimavorschau für den Juli 2024

Das Thermometer bleibt auch in der ersten Juliwoche konstant. Die Wettervorhersage für Puigpunyent verspricht von verstreuten Wolken bis zu fast wolkenlosem Himmel alles. Dabei pendeln die Temperaturen zwischen 22°C und 26°C. Besonders der 5. Juli könnte mit 26°C und strahlendem Sonnenschein ein Highlight für alle Sonnenanbeter werden.

Windverhältnisse bleiben in dieser Woche gemäßigt, selten gehen sie über eine leichte Brise hinaus. Die Luftfeuchtigkeit liegt weitestgehend stabil um 60%, was verspricht, die warmen Tage angenehm zu machen.

Wetteraussichten für das Wochenende in Puigpunyent

Ein besonderes Augenmerk verdienen die Wochenendtage: Der Samstag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer Temperatur von 26°C, was für ideale Bedingungen für Wochenendaktivitäten sorgt. Auch am Tag zuvor sollte man die Gelegenheit zum Verweilen im Freien nicht verpassen.

Ob Wandertouren in der Region, ein Besuch in lokalen Restaurants oder einfach ein entspannter Tag im Garten – die Wetterbedingungen in Puigpunyent laden zu vielfältigen Unternehmungen ein. Halten Sie dennoch eine leichte Jacke bereit, da gerade gegen Abend ein frischer Wind aufkommen kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.6.2024, 01:40:20. +++