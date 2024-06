7-Tage-Wetterprognose für Sant Joan: Von Sommerregen bis Sonnenschein (29.6.2024)

Aktuelle Wetterlage in Sant Joan: Eine Woche gemischter Wetterphänomene

Die malerische Gemeinde Sant Joan auf Mallorca bereitet sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche vor, die sowohl von Niederschlag als auch von heiterem Himmel dominiert wird. Mit Temperaturen, die angenehm in den sommerlichen Bereich fallen, erwartet die Besucher und Einwohner eine Palette an meteorologischen Bedingungen, ideal für jegliche Form von Outdoor-Aktivitäten – sei es die Erkundung der lokalen Kultur oder der Natur.

Erfrischender Sommerregen und milde Abende

Zu Beginn des Prognosezeitraums, am 29. Juni 2024, wird Sant Joan von moderatem Regen bei einer Temperatur von 25°C gewaschen. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h wird die Luftfeuchtigkeit von 52% durch die Gassen von Sant Joan tragen. Die Sonne geht um 4:20 Uhr auf und beendet ihren Tag um 19:31 Uhr, einem satten Sommerhimmel zum Trotz.

Der folgende Tag verspricht eine ähnliche Temperatur, doch die Wolken werden sich verdichten, was zu überwiegend bedeckten Himmeln führen wird. Die Aussicht auf Regen bleibt zwar aus, doch die Bewohner sollten sich auf eine hohe Luftfeuchtigkeit von 51% einstellen.

Ein Wandel naht: Sonnige Aussichten in den ersten Julitagen

Der Monatswechsel bringt den Wechsel des Wetters mit sich. Packen Sie am 1. Juli 2024 eine Jacke ein, denn es wird erneut moderaten Regen bei 25°C geben. Die Windgeschwindigkeiten lassen nach, doch die Luftfeuchtigkeit steigt auf 60%.

Ab dem 2.Juli kündigt sich jedoch eine Änderung an. Es erwarten Sie warmere Temperaturen von bis zu 28°C und eine lockere Himmelsdecke mit vereinzelten Wolken. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 33%, was für ein optimales Urlaubswetter steht.

Blicken wir auf das Ende der Woche, so zeigt sich Sant Joan von seiner besten Seite: klarer Himmel und kein Regen in Sicht am 4. und 5. Juli. Mit 28°C und 29°C erwarten Sie die höchsten Temperaturen der Woche, die ideal sind, um die strahlende Inselsonne zu genießen.

Den Abschluss bildet leichter Regen bei bleibender Wärme

Der 6. Juli 2024 mag zwar mit leichtem Regen überraschen, doch die Temperatur bleibt stabil bei 29°C. Der Wind baut sich mit 6 km/h auf und die Luftfeuchtigkeit verharrt bei angenehmen 38%.

Zusammenfassend können sich die Einwohner und Besucher von Sant Joan auf eine typische Sommerwoche voller Überraschungen freuen, die genügend Sonne für den Strand und gelegentlichen Regen bietet, der die üppige Natur der Insel erhält.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:46:05. +++