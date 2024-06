7-Tage-Wetterschau Consell, Mallorca: Sonne, Wolken und vereinzelter Regen (29.6.2024)

Wetteraussichten für Consell, Mallorca: 29.06.2024 bis 06.07.2024

Die Sommerwoche in Consell auf Mallorca präsentiert sich als eine charmante Mischung aus Sonnenschein und ein paar Regentropfen, was typisch für die Jahreszeit in dieser malerischen Region ist. Mit dem Kommen und Gehen von Wolken und klarem Himmel erwarten Urlauber sowie Einheimische eine angenehme Zeit, untermalt von sanften Sommerbrisen.

Samstag, 29. Juni 2024 Zum Start ins Wochenende verbergen sich hinter zerbrochenen Wolkenfeldern milde 29 Grad Celsius. Der Wind bleibt mit 7 km/h sanft. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 32% und dem Barometerstand bei 1013 hPa ist ein luftiger Tag zu erwarten. Der Sonnenaufgang kündigt sich früh um 4:23 Uhr an, gefolgt von einem langen Tag bis zum Sonnenuntergang um 19:20 Uhr.

Sonntag, 30. Juni 2024 Der Sonntag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer noch höheren Quecksilberanzeige bei 33 Grad Celsius – perfekt für jegliche Strandausflüge. Leichtere Winde mit 4 km/h begleiten den Tag, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 30% sinkt und das Barometer bei 1014 hPa liegt. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang rahmen diesen wunderschönen Tag wieder exakt ein.

Montag, 01. Juli 2024 Mit leichtem Regen kämpft sich das Thermometer auf angenehme 31 Grad hoch. Die zaghafte Brise von 3 km/h trägt den Duft des Sommers, wobei die Feuchtigkeit auf 40% ansteigt. Der Luftdruck behauptet sich bei 1015 hPa. Der Tag beginnt und endet wieder mit den gleichen Lichtverhältnissen wie am Vortag.

Dienstance` to `st, 02. Juli 2024 Der Dienstag kühlt leicht ab und bringt mit sich mildere 26 Grad Celsius sowie weiteren leichten Regen. Die Winde bleiben stabil bei 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 53%. Mit gleichbleibendem Sonnenauf- und untergang bleibt auch der Rhythmus des Tages beständig.

Mittwoch, 03. Juli 2024 Wolkendecken beherrschen den Himmel an diesem Tag, was aber der Temperatur wenig Einhalt gebietet – es wird 28 Grad warm. Mit wieder 4 km/h wehenden Lüften, einer Luftfeuchtigkeit von 29% und einem Druck von 1013 hPa ist ein angenehmer Tag in Sicht.

Donnerstag, 04. Juli 2024 Der Himmel klärt auf und der Merkur klettert wieder auf 29 Grad, während der Atem des Meeres fühlbar wird bei Winden von 3 km/h und einer Feuchtigkeit von 40%. Das Hochdruckgebiet stabilisiert sich bei einem Druck von 1016 hPa.

Freitag, 05. Juli 2024 Am Freitag erreicht uns der Höhepunkt der Hitze mit schwüler 35 Grad und klarem Himmel. Der wohlige Wind trägt nur 4 km/h bei, während die Luft zum Atmen leicht wird bei 22% Humidität und der Druck leicht nachgibt auf 1013 hPa.

Samstag, 06. Juli 2024 Zum Abschluss des wetterlichen Reigens bleibt der Himmel ungetrübt und die Temperatur beinahe konstant bei hochsommerlichen 33 Grad. Erneut wehen milde Brisen mit 4 km/h, die Luftfeuchtigkeit klettert leicht auf 29%, während das Barometer auf 1008 hPa sinkt, was die Abkühlung am Randall des Tages symbolisieren mag.

