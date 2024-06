7-Tage-Wettertrend für Muro, Mallorca: Sonne und vereinzelte Schauern (29.6.2024)

Das Wetter in Muro: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Regenschauern

Die kommende Woche verspricht den Einwohnern und Besuchern von Muro auf Mallorca ein gemischtes Wettererlebnis. Beginnend mit gebrochener Bewölkung, zeigt sich das Wettergeschehen im bliebten Urlaubsort abwechslungsreich mit sonnigen Momenten und gelegentlichen Regenschauern.

Heiter bis wolkig: Wetterentwicklung in Muro

Am 29. Juni 2024 erlebt Muro einen überwiegend heiteren Tag mit gebrochenen Wolken. Die Temperaturen klettern auf sommerliche 32°C, begleitet von einer leichten Brise mit 4 km/h. Eine ideale Gelegenheit, die malerischen Strände zu genießen und die warmen Sonnenstrahlen einzufangen.

Die Nacht fällt unter einen sternenklaren Himmel, da der 30. Juni 2024 sich mit einem klaren Himmel ankündigt und Temperaturen von 29°C. Mit einer leichten Windzunahme auf 5 km/h bleibt es angenehm warm und trocken — perfekte Bedingungen für abendliche Aktivitäten unter freiem Himmel.

Veränderliches Wetter zum Monatswechsel

Mit Beginn des Juli verringern sich die Temperaturen leicht auf 28°C, während überzogene Wolken den Himmel bedecken. Der Wind verstärkt sich auf 7 km/h und weht durch die Straßen von Muro, ideales Wetter für die Erkundung der lokalen Kultur und Landschaft. Am 2. Juli 2024 erreicht uns dann leichter Regen, der mit einer Abkühlung auf 24°C einhergeht und die Luftfeuchtigkeit auf 68% steigen lässt.

In den darauffolgenden Tagen setzt sich der leichte Regen am 3. Juli 2024 fort, wobei die Temperatur bei milden 22°C bleibt. Ein behaglicher Tag, um es sich in einem der vielen gemütlichen Cafés gemütlich zu machen.

Sonniges Finale der Wetterwoche

Zum Wochenende lichtet sich der Himmel wieder und beschert uns am 4. und 5. Juli 2024 durchgehenden Sonnenschein bei Temperaturen von 26°C. Eine angenehme Brise und sinkende Luftfeuchtigkeit laden zu ausgedehnten Strandspaziergängen oder Fahrradtouren durch die malerische Umgebung ein.

Der 6. Juli 2024 schließt die Woche mit einer weiteren Steigerung auf 27°C und ungetrübtem Sonnenschein, der zu Wassersport und anderen Outdoor-Aktivitäten einlädt.

Zusammenfassend erwartet die Region Muro auf Mallorca eine Woche voller Dynamik, bei der die Sonne das Rennen gegen vereinzelte Regenschauer gewinnt und somit ideale Bedingungen für vielfältige Erlebnisse bietet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:41:34. +++