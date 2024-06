7-Tage-Wettervorhersage für Deià: Sonnige Aussichten und leichte Brisen (29.6.2024)

Das Wetter in Deià: Eine sonnige Woche steht bevor

Mit dem Sommer in voller Pracht, bietet Deià auf Mallorca eine perfekte Kulisse für all diejenigen, die Sonne, angenehme Brisen und malerische Sonnenauf- und -untergänge genießen möchten. Die Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage in Deià verspricht überwiegend gutes Wetter mit Temperaturen, die sommerliche Aktivitäten im Freien fördern.

Wetterhighlights der Woche in Deià

Der Beginn der Woche begrüßt uns mit teilweise bewölktem Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 26°C. Die sanften Winde, die mit nur 7 km/h wehen, sowie ein angenehmer Luftdruck von 1014 hPa tragen zu einem angenehmen Klima bei. Der Sonnenaufgang wird früh um 4:24 Uhr erwartet, während der Sonnenuntergang den Tag um 19:21 Uhr beschließt.

Am Donnerstag, dem 30. Juni 2024, zeigt sich der Himmel klar und die Temperaturen erreichen sommerliche 29°C. Mit einer leichten Brise von 3 km/h, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 53% und einem gleichbleibenden Luftdruck bildet dieser Tag optimale Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten.

Der Freitag bringt geringfügige Änderungen mit leichtem Regen, doch die Temperaturen bleiben mit 29°C stabil. Am Samstag können wir spürbar einen Rückgang auf 24°C und gleichbleibende leichte Niederschläge erwarten, was aber keinen Grund zur Sorge bietet, denn der Sonntag überrascht erneut mit klareren Verhältnissen bei einer Tageshöchsttemperatur von 28°C.

Ein Blick in die zweite Wochenhälfte

Wir blicken auf einen strahlenden Montag mit 31°C und einem klaren Himmel - ein echter Höhepunkt der Woche. Es folgt ein leichter Abfall der Temperaturen auf 29°C am Dienstag, trotzdem bleibt das Wetter herzlich und einladend.

Die Vorhersage deutet auf Wetterbedingungen hin, die sowohl für Urlauber als auch für Einheimische gleichermaßen reizvoll sind. Die milde Brise, welche die warmen Tage umspielt, wird ebenso sicherstellen, dass die Sommerhitze angenehm bleib.

