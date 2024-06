7-Tage-Wettervorhersage für Llucmajor: Sonnenschein und milde Brisen (29.6.2024)

Prognose: Sonnige Aussichten für Llucmajor

Die bevorstehenden sommerlichen Tage in Llucmajor versprechen, von angenehmem Wetter und goldenen Sonnenstunden geprägt zu sein. Unser detaillierter Blick auf die 7-Tage-Wettervorhersage lässt Freunde des warmen Klimas auf ihre Kosten kommen, die ausgiebige Freizeitgestaltung unter freiem Himmel genießen dürfen.

Samstag, 29.6.2024: Mildes Wetter bei aufgelockerter Bewölkung

Der Samstag begrüßt uns mit teilweise bewölktem Himmel bei angenehmen 25°C. Die milden Winde wehen mit leichten 9 km/h, die für eine erfrischende Brise ohne Turbulenzen sorgen. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 52% und einem ATMOSphärischen Druck von 1014 hPa erwartet Sie ein ausgeglichener Sommertag.

Sonntag, 30.6.2024: Höchsttemperaturen unter strahlend blauem Himmel

Der darauffolgende Sonntag präsentiert sich von seiner besten Seite: Ein klarer Himmel über Llucmajor und Temperaturen, die auf heiße 28°C steigen. Eine perfekte Gelegenheit, um an den Stränden Mallorcas das kristallklare Wasser zu genießen oder eine Wanderung in der landschaftlich reizvollen Umgebung zu unternehmen.

Montag, 1.7.2024: Beginn der neuen Woche mit bedecktem Himmel

Der Wochenstart bringt zwar überwiegend bewölkte Verhältnisse, hält jedoch weiterhin sommerliche Temperaturen von 28°C bereit. Die sanfte Windgeschwindigkeit von 5 km/h trägt zu einem angenehmen Klima bei, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 53% ansteigt.

Dienstag bis Donnerstag: Fortsetzung des angenehmen Wetters

Von Dienstag bis Donnerstag hält sich das milde Klima von 25°C bis 26°C bei wechselnder Bewölkung. Die Tage in Llucmajor werden von Moments with the Sun gesegnet sein, welche durch die Wolken brechen und für schöne Kontraste am Himmelshorizont sorgen. Ein leichter Wind trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei.

Freitag und Samstag: Sonnige Höhepunkte zum Wochenabschluss

Das Finale der 7-tägigen Prognose bildet ein wahres Highlight mit ausgiebigem Sonnenschein und Höchsttemperaturen von bis zu 29°C am Freitag, die am Samstag immer noch eine warme 28°C-Marke erreichen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt gering, was die Tage zusätzlich angenehm macht. Ein idealer Zeitpunkt, um die Schönheiten Llucmajors und Mallorcas zu erkunden.Den grandiosen Ausblick auf grüne Landschaften, das funkelnde Mittelmeer oder das Trubeln in den belebten Straßen der Gemeinde trostbringend genießen zu können, ist ein Privileg, dass wir in diesen tagen ausleben dürfen.

