7-Tage Wettervorhersage für Sóller: Sonnige Aussichten und milde Sommerbrisen (29.6.2024)

Wetteraussichten für Sóller: Sonne, leichte Brisen und Sommergenuss

Die malerische Stadt Sóller auf der spanischen Insel Mallorca begrüßt Einheimische und Besucher mit einer Vielzahl sonniger Tage und angenehmen Temperaturen in der ersten Juliwoche des Jahres 2024. Lassen Sie uns einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage werfen, um zu sehen, welche Freuden das Wetter für die nächsten sieben Tage bereithält.

Wetterlage im malerischen Sóller

Am 29. Juni 2024 erwartet die Einwohner und Besucher von Sóller eine angenehme Atmosphäre mit vereinzelten Wolken am Himmel. Die Temperatur von 27°C wird von einer sanften Brise mit Windgeschwindigkeiten von 7 km/h begleitet, während die Luftfeuchtigkeit bei 45% liegt. Der Druck pendelt sich bei 1013 hPa ein. Genießen Sie die frühesten Strahlen der Sonne ab 4:23 Uhr und beobachten Sie den romantischen Sonnenuntergang um 19:21 Uhr.

Der darauf folgende Tag, der 30. Juni, verspricht, den klaren Himmel zu ehren, mit Temperaturen, die auf heitere 30°C ansteigen. Leichte Winde von 2 km/h fördern ein perfektes Strandwetter, und eine Luftfeuchtigkeit von 46% ergänzt die strahlende Sonne, die von 4:24 Uhr bis 19:21 Uhr scheinen wird.

Mit dem Beginn des Julis am 1.7.2024 beobachten wir einen kleinen Umschwung im Wetter: Es gibt leichten Regen bei einer weiterhin komfortablen Temperatur von 29°C. Der Wind zieht auf 4 km/h an und die Luftfeuchtigkeit erreicht 52%, was die Umgebung erfrischend macht. Der Luftdruck bleibt friedlich bei 1016 hPa.

Das Wetter hält weiterhin Überraschungen bereit, und der 2. Juli bringt erneut leichten Regen. Doch keine Sorge, bei Temperaturen von 25°C bleibt das Wetter angenehm. Der Regen bringt die Luftfeuchtigkeit auf 61%, während der Wind weiterhin sanft weht und der Druck konstant bleibt.

Am 3. Juli versammeln sich die Wolken, um einen bedeckten Himmel zu formen. Die Temperatur bleibt stabil bei 25°C, ermöglicht durch eine gleichbleibende Windgeschwindigkeit und einen Luftdruck von 1014 hPa. Genießen Sie den Blick auf die Wolken von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zwischen 4:25 Uhr und 19:20 Uhr.

Der 4. Juli erwartet Sie mit klarem Himmel und Temperaturen, die auf 28°C ansteigen. Der Wind bleibt mild und die Luftfeuchtigkeit ideal, was perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten nahezu garantieren.

Das Highlight der Woche wird der 5. Juli sein, an dem das Quecksilber auf beeindruckende 32°C steigt, gepaart mit trockenerem Klima bei 37% Luftfeuchtigkeit. Das Szenario für Sommervergnügen wird durch einen klaren Himmel vervollkommnet, und die milde Brise ist einfach perfekt für eine Abkühlung in den warmen Stunden.

Die kommende Woche schließt am 6. Juli mit erneutem klarem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 30°C. Der Wind und die Luftfeuchtigkeit halten sich zurück und liefern ideale Voraussetzungen, um den Sommer in Sóller voll auszukosten.

Das perfekte Sommerwetter in Sóller genießen

Zusammenfassend verspricht die Wetterlage in Sóller, eine ausgeglichene Mischung aus sommerlicher Wärme, sanften Winden und einigen erfrischenden Regentropfen zu bringen. Die perfekte Gelegenheit für Einheimische und Besucher, die atemberaubenden Landschaften zu erkunden, den Charme der Altstadt zu erleben oder einfach nur einen entspannten Tag am Strand zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:52:26. +++