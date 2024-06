Aktuelle Wettertrends für Maria de la Salut: Sonnenschein und vereinzelte Regenschauer (29.6.2024)

Wetter in Maria de la Salut vom 29. Juni bis 06. Juli 2024

Sommertage auf Mallorca: Wie wird das Wetter heute und in der kommenden Woche in Maria de la Salut? Unsere detaillierte Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Wetterentwicklung in dieser malerischen Gemeinde im Herzen von Mallorca. Freuen Sie sich auf sommerliche Temperaturen, beinahe durchgehend blauen Himmel und gelegentliche Regenschauer.

Wetterprognose für Maria de la Salut bis zum 06. Juli 2024

Am Samstag, den 29. Juni 2024, können die Bewohner und Besucher von Maria de la Salut einen Tag mit aufgelockerter Bewölkung genießen. Die Temperaturen erreichen sommerliche 31°C, bei einer Windgeschwindigkeit von 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 28%, und der Luftdruck bei 1013 hPa. Sonnenaufgang und -untergang werden um 4:22 Uhr bzw. 19:19 Uhr sein.

Der darauffolgende Sonntag, 30. Juni 2024, wird mit einem klaren Himmel gesegnet sein und verspricht eine maximale Tagestemperatur von 33°C. Die Windverhältnisse bleiben mild mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 31% steigt und der Druck bei 1014 hPa bleibt.

Beginnend mit dem 01. Juli 2024, könnten Wettermuster etwas Feuchtigkeit bringen, da leichter Regen erwartet wird. Dieser Tag bietet eine etwas kühlere Hochtemperatur von 28°C, einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h, bei einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 49% und einem Luftdruck von 1016 hPa.

Der 02. Juli 2024 setzt den Trend leichter Regenfälle fort, hält die Temperaturen jedoch konstant bei 28°C und bringt eine weitere Abnahme der Windgeschwindigkeit auf 3 km/h.

Ab Mittwoch, den 03. Juli 2024, kehrt voraussichtlich das trockene Wetter zurück, gekennzeichnet durch überzogene Wolken, eine Temperatur von 30°C und verringerte Luftfeuchtigkeit. Der Himmel hellt sich ab dem 04. Juli 2024 weiter auf, da reiner Sonnenschein und milde 29°C erwartet werden.

Die folgenden Tage bleiben im Zeichen des klaren Himmels, wobeit die Temperaturen weiter ansteigen und voraussichtlich am Samstag, den 06. Juli 2024, einen Höhepunkt von 34°C erreichen. Dieser Tag wird ebenfalls von einem klaren Himmel begleitet sein, perfekt für alle Aktivitäten im Freien, sei es ein Besuch der traditionellen Märkte oder ein entspanntes Sonnenbad.

Die Wetterprognose für Maria de la SalutMaria de la Salut zeigt, dass der Hochsommer auf Mallorca in voller Blüte ist, und bietet ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische gleichermaßen, die warmen, sonnigen Tage in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:39:24. +++