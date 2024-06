Aktuelle Wettervorhersage für Santa Margalida: Der 7-Tage-Trend (29.6.2024)

Das Wetter in Santa Margalida: Sonne, leichte Schauer und ideale Urlaubstemperaturen

Mit Sommer in vollen Zügen genießen wir in Santa MargalidaSanta Margalida, auf unserer herrlichen Insel Mallorca, die wundervolle Jahreszeit. In den kommenden sieben Tagen können wir uns auf angenehme warme Temperaturen und eine prachtvolle Sonne freuen, die unsere Herzen höherschlagen lässt.

Am Wochenende: Sonniges Vergnügen mit gebrochenen Wolken

Der Samstag, der 29.6.2024, begrüßt uns mit Temperaturen von bis zu 30°C und einem himmelvollen Theater aus gebrochenen Wolken. Der Wind zeigt sich sanft mit nur 9 km/h. Genießen Sie den Tag mit einem Spaziergang entlang des Strandes, erleben Sie das Gefühl von Freiheit bei einem Himmelsspektakel, das Sie entzücken wird. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 35% und einem Druck von 1012 hPa bietet uns dieser Tag alles für ein perfektes Urlaubswetter.

Der 30.6.2024 verspricht einen klaren Himmel, der uns in Santa Margalida in sommerliches Glück hüllen wird. Temperaturen von 30°C und ein leichter Wind mit 5 km/h laden Sie ein, die Schönheit Mallorcas in voller Pracht zu erkunden. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 44%, was für angenehme Frische sorgt, sogar wenn die Mittagssonne am zenith steht.

Ein neuer Monat beginnt mit leichtem Regen

Zu Beginn des Julis, genauer gesagt am 1.7.2024 und 2.7.2024, erwarten uns kleine Gusswolken, die gelegentlich leichte Niederschläge über Santa Margalida bringen werden. Die Temperaturen mildern sich auf angenehme 26°C, und der Wind bleibt mit 7 km/h beziehungsweise 4 km/h dezent im Hintergrund. Diese sanften Regentage bieten die perfekte Gelegenheit, um die lokale Kultur in den zahlreichen Museen oder Cafés zu genießen.

Mitte der Woche: Gemäßigte Bedingungen und klare Himmel

Die Tage um den 3.7.2024 und 4.7.2024 hüllen uns in Wolkenfelder und schließlich in klaren Himmel. Mit Höchsttemperaturen von 27°C bietet das Wetter das ideale Ambiente für Abendausflüge und lange Freiluftdinners. Wer die Natur liebt, findet in dieser Zeit ideale Bedingungen für Wanderungen durch die traumhafte Landschaft Mallorcas.

Ausblick auf das Wochenende: Hitzewelle trifft Santa Margalida

Zum Ende der Woche steigen die Temperaturen weiter an. Besonders der 6.7.2024 wird mit 32°C eine kleine Hitzewelle mit sich bringen. Beachten Sie aber stets, sich ausreichend vor der Sonne zu schützen, da die UV-Strahlung zu dieser Zeit besonders stark sein kann. Auch hier werden die Abende mit leichter Brise und angemessener Luftfeuchtigkeit für Entspannung sorgen.

Genießen Sie diese verheißungsvollen Julitage und nutzen Sie unsere tägliche Wettervorhersage, um Ihre Pläne in Santa Margalida perfekt an das Wetter anzupassen. Egal, ob Sie einen Bummel durch die Gassen planen oder Entspannung am Strand suchen, das Wetter in der nächsten Woche wird Sie nicht enttäuschen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:47:59. +++