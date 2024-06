Das Wetter in Esporles: Sonnige Aussichten und milde Sommerbrisen für die kommende Woche (29.6.2024)

Wetterüberblick für Esporles bis zum 6. Juli 2024

Blicken Sie mit uns auf die 7-Tage-Wetterprognose für Esporles und erleben Sie sommerliche Tage unter der Sonne Mallorcas. Die Wetterbedingungen präsentieren sich überwiegend sonnig und angenehm, mit vereinzelten Tagen, an denen uns leichter Regen erfrischt.

Sommerwetter mit vereinzelten Regentropfen

Den Auftakt der Woche macht der 29. Juni 2024, ein Samstag, welcher uns mit verstreuten Wolken und milden 23°C empfängt, begleitet von einer milden Brise mit 8 km/h. Der Sonnenuntergang entlässt uns um 19:21 Uhr in angenehm kühle Abendstunden.

Der folgende Sonntag, 30. Juni 2024, offenbart einen klaren blauen Himmel und lädt mit 25°C zu Strandbesuchen und erholsamen Stunden im Freien ein. Der Wind hält sich in Grenzen bei 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit von 63% sorgt für ein angenehmes Klima.

Die erste Juliwoche startet mit Abkühlung

Starten Sie in den 1. Juli hinein, kann es vereinzelte Regenschauer geben, die jedoch bei angenehmen 24°C nichts von der sommerlichen Stimmung nehmen. Eine zarte Brise von 4 km/h wird wehen, während die Luftfeuchtigkeit stabil bei 63% bleibt. Auch am 2. Juli halten die leichten Regenschauer bei ähnlichen Temperaturen von 22°C weiterhin an.

Mit Wolken bedeckter Wochenmittwoch

Am 3. Juli ist der Himmel von Wolken belegt, dennoch herrscht bei 22°C eine angenehme Atmosphäre, die durch einen leichten Wind von 4 km/h und erniedrigte Luftfeuchtigkeit von 50% unterstützt wird. Freuen Sie sich auf ideales Wetter für Ihre Outdoor-Aktivitäten.

Rückkehr des perfekten Sommerwetters

Ein strahlendes Comeback kündigen die Tage des 4. und 5. Juli mit einem klaren Himmel und Temperaturen von 24°C bzw. 26°C an. Diese Tage sind ideal für jegliche sommerlichen Unternehmungen und versprechen, mit Windgeschwindigkeiten von nur 3 km/h, eine stabile und angenehme Wärme.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der 6. Juli, wobeisich das Quecksilber wohl bei 25°C einpendeln, begleitet von einer sanften Brise von 4 km/h.

