Das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar vom 29. Juni bis 6. Juli 2024: Sonnige Aussichten und mildes Sommerklima (29.6.2024)

Wetterübersicht für Sant Llorenç des Cardassar

Wenn Sie in der letzten Juniwoche und ersten Juliwoche einen Besuch in Sant Llorenç des Cardassar planen, können Sie sich auf angenehme Temperaturen und überwiegend sonniges Wetter freuen. Der kleine Ort auf Mallorca steht vor einer Woche voller angenehmer Überraschungen, mit Temperaturen, die durchgehend sommerliches Flair versprechen.

Wetterprognose für den 29. Juni 2024

Zum Ende des Monats Juni empfängt uns Sant Llorenç des Cardassar mit heiterem Himmel und vereinzelten Wolken. Mit einer Temperatur von 28°C und einer sanften Brise von 9 km/h ist ein Tag an den malerischen Stränden Mallorcas nahezu perfekt.

Der Himmel klart auf: Wetter am 30. Juni 2024

Der Samstag wird von einem klaren Himmel geprägt sein, wobei die Quecksilberanzeige angenehme 26°C erreichen dürfte. Ein sanfter Wind, der mit nur 6 km/h weht, macht den Tag ideal für längere Ausflüge oder entspannte Erholung im Freien.

Start in den Juli mit leichtem Regen

Der 1. und 2. Juli 2024 bringt etwas Abwechslung in das sonnige Szenario mit leichtem Regen. Mit Temperaturen, die stabil um 25°C bleiben, fällt der Regen erfrischend und belebend aus, ohne dass man sich Sorgen um größere Temperaturstürze machen muss.

Wolkig und warm: Wetter zwischen dem 3. und 5. Juli 2024

In den darauffolgenden Tagen erstreckt sich das Wetterbild mit übergangsweise dichten Wolken am 3. Juli, bevor wieder ein strahlender Himmel am 4. und 5. Juli einkehrt. Das Thermometer zeigt dabei konstant angenehme 26°C, was die Tage besonders genussvoll macht.

Sonniger Ausklang: Das Wetter am 6. Juli 2024

Den Abschluss dieser 7-tägigen Wettervorhersage bildet ein weiterer sonniger Tag. Mit einer Temperatur von 27°C und leichtem Wind bleibt das Wohlfühlklima in Sant Llorenç des Cardassar erhalten. Perfekte Bedingungen für Aktivitäten jeglicher Art und gemütliche Abendstunden.

Insgesamt zeichnet sich eine ausgesprochen freundliche Wetterwoche in Sant Llorenç des Cardassar ab, mit vielversprechenden Aussichten für alle Sonnenhungrigen und Urlauber, die das schöne Mallorca genießen möchten.

