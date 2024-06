Ihr Wetterupdate für Lloseta: 7-Tage-Vorhersage (29.6.2024)

Wetter in Lloseta – Sonnig mit Chancen auf leichten Regen

Lloseta auf Mallorca begrüßt seine Einwohner und Besucher mit reichlich Sonne in den nächsten Tagen, gemischt mit kurzen Perioden von leichtem Regen. Die Wettervorhersage für die Woche vom 29. Juni bis zum 6. Juli 2024 verspricht überwiegend warme und trockene Bedingungen mit ein paar Gelegenheiten, den Regenschirm auszupacken.

Aktuelle Wetterbedingungen und Trend für die Woche

Die Woche startet am 29. Juni mit gemäßigten 29 Grad Celsius unter gebrochenen Wolken, wobehr ein sanfter Wind mit 7 km/h für eine angenehme Brise sorgt. Die Luftfeuchtigkeit steht bei 28 % und der Luftdruck bei 1013 hPa.

Die nächsten Tage zeigen sich von ihrer besten Seite: Clear skies dominieren den 30. Juni bei erhöhten Temperaturen von bis zu 32 Grad, ein nahezu perfekter Sommerstag auf der Insel!

Zu Beginn des Julis begegnen uns leichte Regenschauer bei weiterhin warmen 29 Grad am 1. Juli, gefolgt von ähnlichen Bedingungen mit 26 Grad am 2. Juli.

Leicht bedeckter Himmel und angenehme 28 Grad bieten eine Pause von der Hitze am 3. Juli, bevor der Himmel sich am nächsten Tag reinigt und uns zwei weitere sonnige Tage beschert.

Der Höhepunkt der Woche wird das Wochenende sein, mit einem eindrucksvollen Temperatursprung auf bis zu 33 Grad und reinem Sonnenschein sowohl am 5. als auch am 6. Juli.

Tägliches Wetter und Sonnenzeiten im Detail

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben im gesamten Zeitraum konstant. Genießen Sie lange Tage mit Sonnenaufgang gegen 4:23 Uhr und einem Sonnenuntergang, der nicht vor 19:19 Uhr eintritt.

Wetteraussichten für das Wochenende in Lloseta

Das Wochenende verspricht mit drei aufeinanderfolgenden Tagen mit klarem Himmel die idealen Bedingungen für fast jede Freizeitaktivität. Die Temperaturen jugdeln sich am Höchstpunkt die Woche und in Kombination mit dem klaren Wetter wird Lloseta zu einem perfekten Ort für alle, die den mediterranen Sommer in voller Pracht genießen wollen.

