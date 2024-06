Mallorca Wettervorhersage: Sommerliche Tage in Andratx erwarten Sie! (29.06.24 bis 06.07.24)

Die sonnige Prognose für Andratx

Willkommen liebe Mallorca-Urlauber und Residenten! Wer hofft auf Sonnenschein und angenehme Temperaturen für die bevorstehenden Tage in AndratxAndratx? Unsere neueste Wettervorhersage bietet genau das. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was das Wetter in Andratx für uns bereithält.

Behagliches Klima zum Wochenstart

Am Samstag, den 29. Juni 2024, empfängt uns in Andratx ein gemäßigter Himmel mit vereinzelten Wolkenbrüchen. Mit einer angenehmen Tageshöchsttemperatur von 23°C und einer mäßigen Windgeschwindigkeit von 9 km/h können Sie entspannte Stunden im Freien planen, ohne sich Sorgen über zu heftige Böen machen zu müssen.

Strahlender Sonnenschein in Sicht

Der Sonntag, 30. Juni, und Montag, 1. Juli, versprechen klare Himmel über Andratx. Mit Höchstwerten um 24°C steht ungetrübtem Badevergnügen oder einem gemütlichen Stadtbummel nichts im Wege. Die relativen Luftfeuchtigkeitswerte liegen bei angenehmen 69%, was für ein wohliges Klima ohne Schwüle deutet.

Leichter Regen kündigt sich an

Am 2. Juli sollten Sie vielleicht doch den Schirm nicht vergessen, denn leichter Regen wird erwartet, obwohl die Temperaturen weiterhin bei komfortablen 23°C verbleiben. Der Mittwoch, 3. Juli, hält den Himmel mit dichten Wolken bedeckt, was jedoch die Temperaturempfindungen nicht beeinträchtigt.

Herrliche Urlaubstage im Anmarsch

Freuen Sie sich auf die Tage vom 4. Juli bis 6. Juli, an denen sich die Sonne von ihrer besten Seite zeigen wird. Mit klarblauem Himmel und Temperaturen die auf 25°C ansteigen, haben Sie perfekte Bedingungen, um die Schönheiten der Insel zu erkunden oder am Strand zu entspannen.

Die Sonnenauf- und Untergänge in dieser Woche liegen stets um 4:25/4:29 Uhr morgens bzw. 19:20/19:21 Uhr abends, bieten also genug Tageslicht für jegliche Aktivitäten.

Wetterblick: Andratx in der Gesamtübersicht

Zusammengefasst können wir in Andratx eine Woche mit überwiegend heiterem Wetter erwarten, die ideal ist, um die mallorquinische Sommerzeit in vollen Zügen zu genießen. Ganz gleich, ob bei Ausflügen, kulinarischen Entdeckungen oder beim Sonnenbaden, das Wetter spielt mit!

Tauchen Sie ein in die sommerliche Atmosphäre Mallorcas und lassen Sie sich von Andratx mit seinem charmanten Wetter verzaubern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.6.2024, 01:22:11. +++